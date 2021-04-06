У межах "Великого будівництва" почався ремонт обхідної Миколаєва

На обхідній дорозі Миколаєва повним ходом йдуть ремонтні роботи в межах програми президента "Велике будівництво".

Дорога, яка також є частиною траси міжнародного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, буде капітально оновлена, повідомляє " Інтерфакс".

Як відомо, довгий час ця ділянка дороги перебувала у поганому стані. Великий дискомфорт для водіїв створювали колійність і напливи на дорозі.

На сьогоднішній день, згідно з планом президентської програми "Велике будівництво", на обхідній Миколаєва розпочалися ремонтні роботи в районі с. Мішково-Погорілове. Робочі фрезерують старе зношене покриття, влаштовують на його місці два шари асфальтобетону, який після цього додатково ущільнюють катками. Така технологія створить міцне та рівне покриття, здатне витримувати значні навантаження.

Також для перевірки якості робіт фахівці "Укравтодору" відібрали зразки для перевірки в лабораторії та провели заміри температури асфальтобетону при виконанні ремонту.

Повідомляється, що для безпеки учасників руху на обхідній встановили 36 напрямних обмежувачів.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україна планує відновити всі загальнодержавні траси. За його словами, йдеться про більш як 20 000 кілометрів державних доріг, за які відповідає Укравтодор.