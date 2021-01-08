У Польщі після вакцинації позачергово почалися звільнення, а зіркам "не дають життя"

У Польщі після скандалу з вакцинацією проти коронавірусу позачергово звільнили двох посадових осіб Варшавського медичного університету.

Так, 7 січня було звільнено з посади канцлерку Малгоржату Рейнік, а раніше – керівницю медичного центру Єву Тжепал, повідомляє RMF24.

Зазначається, що розслідування інциденту триватиме до кінця тижня, 10 січня. Внутрішня комісія в університеті вже встановила, що вакцину запропонували додатковим людям позачергово нібито через побоювання, що не всі дози будуть використані вчасно у святковий період. До того ж канцлерка Рейнік була відповідальною за рішення.

Зіркам, які вакцинували позачергово, після скандалу "не дають життя". Наприклад, польську актрису Христину Янде гостро розкритикував у відкритому листі активіст Ян Сьпевак, пише "Радіо Свобода".

"Ви публічна людина. Ви багато років коментуєте суспільне життя. Ви неодноразово публікували пости з неприхованим презирством до людей, які бідні й думають не так, як ви. У той же час, живучи в сьогоднішній Польщі, ви відчуваєте, цитую ваші слова, як ніби "хтось наплював на вас". Сьогодні ви наплювали на всіх поляків. Своєю поведінкою ви показали справжнє обличчя польських "еліт": егоїстичних, повних презирства, корумпованих, які користуються своїм становищем", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Польщі спалахнув масштабний скандал через те, що щеплення проти коронавірусу позачергово отримали деякі політики й зірки.