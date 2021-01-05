У новорічному привітанні Зеленського знайшли схожість із відомим різдвяним фільмом. Відео

Олексій Тітофф Суспільство 10:59, 5.01.2021 Оновлено: 11:22, 5.01.2021

У мережі помітили схожість новорічного привітання президента України Володимира Зеленського з промовою персонажа актора Х'ю Гранта в різдвяному фільмі "Реальна любов".

Про це повідомив телеграм-канал "Бабель". На опублікованому відео показані фрагменти виступу Зеленського упереміш із нарізкою з кіно.

"Ніхто не помітив схожість з промовою героя Х'ю Гранта в фільмі" Реальна любов". А вона є! (нам так здається) Можливо, так сталося випадково, а можливо – спічрайтер використовував цей фрагмент свідомо", – зазначено в повідомленні.

Далі наводимо слова Зеленського і фрази з фільму:

  • Ми – великий народ – Ми велична країна.

  • Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава – Ми країна Шекспіра, Черчилля, Beatles, Шона Коннері, Гаррі Поттера.

  • У нас є Шевченко. Більше того – у нас є два Шевченка! – Правої ноги Бекхема. І лівої ноги Бекхема.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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