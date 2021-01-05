У новорічному привітанні Зеленського знайшли схожість з відомим різдвяним фільмом. Відео
У мережі помітили схожість новорічного привітання президента України Володимира Зеленського з промовою персонажа актора Х'ю Гранта в різдвяному фільмі "Реальна любов".
Про це повідомив телеграм-канал "Бабель". На опублікованому відео показані фрагменти виступу Зеленського упереміш з нарізкою з кіно.
"Ніхто не помітив схожість з промовою героя Х'ю Гранта в фільмі" Реальна любов ". А вона є! (нам так здається) Можливо, так сталося випадково, а можливо – спічрайтер використовував цей фрагмент свідомо", – відмічено в повідомленні.
Далі наводимо слова Зеленського і фрази з фільму:
Ми – великий народ – Ми велична країна.
Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава – Ми країна Шекспіра, Черчилля, Beatles, Шона Коннері, Гаррі Поттера.
У нас є Шевченко. Більше того – у нас є два Шевченки! – Правої ноги Бекхма. І лівої ноги Бекхема.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Опубліковано повний текст привітання президента України Володимира Зеленського з 2021 роком.
Також Зеленський записав новорічні привітання для кожної області України окремо з різними текстами.
Також OBOZREVATEL порівняв поздоровлення Зеленського в 2020 і 2021 роках.
Відзначимо, що ЗМІ писали, що дітям з новорічного привітання Зеленського платили по 500 грн.