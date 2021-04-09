У МОЗ уточнили, як змінився протокол лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я всьоме з початку пандемії внесло зміни в протокол лікування коронавірусу. Вони стосувалися призначень препарату "Тоцилізумаб".

Про це на онлайн-брифінгу 9 квітня повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Садов'як. Так, ліки додали для лікування пацієнтів із критичним перебігом COVID-19.

Також було змінено режим дозування "Тоцилізумабу" для таких пацієнтів. Рекомендована доза – 8 мг/кг одноразово, замість дворазового введення по 400 мг.

"Зміни внесені на підставі результатів дослідження та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США і Національної служби здоров'я Великобританії", – зазначила Садов'як.

Крім того, протоколом передбачено, що в разі прогресування дихальної недостатності і лабораторних ознак запалення можуть бути розглянуті високі дози системних кортикостероїдів відповідно до інструкції із застосування.

Заступниця міністра додала, що також було оновлено загальні рекомендації щодо антибактеріальної терапії коінфекції і суперінфекції в пацієнтів із COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я України внесли зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби. Відповідний наказ підписав глава МОЗ Максим Степанов.