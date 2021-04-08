У МОЗ розвінчали 9 міфів про дезінфекцію у лікарнях

Дезінфекція – один із заходів, який зараз найбільш нераціонально використовують в українських установах. Причина не стільки в нестачі фінансових можливостей і якісних дезінфікуючих засобів, скільки в застосуванні неефективних і бездоказових методів і підходів.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я спростувала найпопулярніші міфи і пояснила, чому ці підходи шкідливі і нераціональні.

Міф 1: дезінфекція одягу й засобів індивідуального захисту, одягнених на людину, та її шкіри в межах рутинної і планової дезінфекції — ефективні для зниження розповсюдження патогенів.

Ні, це несе лише шкоду для людей, які піддаються такій дезінфекції.

Міф 2: дезінфекція за допомогою заселення поверхонь "нешкідливими" бактеріями, наприклад, так звана пробіотична дезінфекція — ефективний і безпечний підхід до дезінфекції в закладах охорони здоров’я.

Ні, дезінфекція — знищення вегетативних форм мікроорганізмів, тому заселення поверхонь і шкіри рук працівників мікроорганізмами задля дезінфекції суперечить самому поняттю дезінфекції.

Міф 3: першочергово треба нанести на поверхню дезінфекційний розчин, а вже потім провести очищення.

Ні, дезінфекцію треба проводити виключно після очищення мийними розчинами. За винятком дезінфекції в осередках захворювань, спричинених вірусом Ебола.

Міф 4: після дезінфекції поверхні треба очищати водою, у тому числі дистильованою.

Ні, під час рутинної і планової дезінфекції поверхонь "змивати" дезінфекційний агент не потрібно.

Міф 5: дезінфекційні засоби зберігають свою ефективність упродовж доби й більше.

Ні, зазвичай робочий розчин дезінфектанту зберігає свої властивості 1–3 години після утворення робочого розчину.

Міф 6: дезінфекційні засоби найбільш ефективно розпилювати на поверхні.

Ні, такий підхід до нанесення дезінфекційного агенту на поверхні не дає змогу покрити всі поверхні, адже засіб осідає нерівномірно. До того ж, це несе додаткові ризики для працівників через можливе вдихання аеролізованого дезінфектанту.

Міф 7: використання ультрафіолетового опромінення — найбільш ефективний підхід до дезінфекції поверхонь.

Ні, дезінфекцію поверхонь ультрафіолетовим опроміненням варто використовувати виключно як додатковий захід.

Міф 8: дезінфікувати треба всі поверхні в закладі охорони здоров’я.

Ні, якщо правильно організувати заходи із профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладі, то достатньо проводити очищення лише тих поверхонь, з якими працівники й пацієнти контактують найчастіше.

Міф 9: у відділеннях і палатах інтенсивної терапії дезінфекцію поверхонь слід проводити якомога частіше і використовувати робочі розчини з найбільшою дозволеною концентрацією.

Ні, зазвичай у таких відділеннях пацієнти є нерухливими, тому потенційну небезпеку несуть лише в зоні догляду. Тобто дезінфікувати потрібно виключно поверхні, до яких торкаються пацієнти. До того ж, у таких приміщеннях заборонено використовувати хлорвмісні і фенолвмісні дезінфекційні засоби та четвертинні амонієві сполуки