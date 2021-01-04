У МОЗ розповіли, чи можна уникнути самоізоляції після повернення з-за кордону

Уникнути самоізоляції через коронавірус українцям, які повертаються з новорічних подорожей з-за кордону, можна, якщо виконати низку рекомендацій.

Про це розповіли на сторінці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) у Facebook. Фахівці оприлюднили детальну інструкцію.

По-перше, необхідно зробити ПЛР-тест у верифікованій лабораторії України, говориться в повідомленні.

"Є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я. Лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи, а отже не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток "Дій вдома".

Перелік лабораторій можна подивитися тут.

Дані про негативний результат в електронну систему вносить саме лабораторія, яка робила тест. Відомості, надіслані на пошту, повідомленням у соцмережах, надані телефоном тощо, до роботи не приймають, наголосили в ЦГЗ.

В інструкції нагадали, що номер телефону громадянина має відповідати номеру, для якого активовано застосунок "Дій вдома", записаному в правильному форматі. Всі поля форми також мають бути заповнені. Одна особа може надати один номер телефону (допускається іноземний).

Для уточнення інформації можна зателефонувати до відділу організації лабораторної роботи за номером 044 294 64 99, нагадали в ЦГЗ.

Дані електронної платформи синхронізуються із сервісом "Дій вдома" автоматично щогодини, без вихідних, наголосили в центрі.

У повідомленні уточнили, що:

з усіх питань щодо введення або редагування даних необхідно звертатися до лабораторії, яка виконала тестування;

щодо роботи "Дій вдома" – до Міністерства цифрової трансформації, що є адміністратором застосунку;

щодо порядку перетину кордону – до Державної прикордонної служби України.

У випадку, якщо громадянин має результати негативного тесту ПЛР, виконаного за кордоном (є інформація англійською чи українською), але прикордонники змусили встановили застосунок "Дій вдома", необхідно надіслати запит до Центру громадського здоров’я на адресу contact@phc.org.ua.

Інструкція щодо перевірки після повернення з-за кордону Facebook Центр громадського здоров’я

Фахівці розповіли, як уникнути самоізоляції після повернення з-за кордону Facebook Центр громадського здоров’я

Що таке самоізоляція і хто має її проходити?

Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими задля зменшення ризику інфікування. Вона передбачає уникнення будь-яких ситуацій, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менш ніж 2 метри).

Обов'язкову 14-денну обсервацію/самоізоляцію мають проходити громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють перетин кордону на в'їзд в країну з території держави зі значним поширенням COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за інформацією ЦГЗ, в Україні циркулює кілька різновидів коронавірусу глобальної генетичної лінії B, яка поширилася з Китаю. На території нашої країни таких виявлено вже п’ять.