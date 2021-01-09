У Міноборони розвінчали "зраду" з російською картоплею для українських воїнів

У Міністерстві оборони України спростували поширену в мережі інформацію про те, що для харчування військовослужбовців ЗСУ нібито використовують картопляні пластівці російського виробництва.

Як говориться в Facebook Міноборони, "картопля сушена" не входить до переліку продуктів, що використовується для організації харчування особового складу ЗСУ. Також це стосується "сушених картопляних пластівців" (картопляного пюре) і т.д.

"З 2021 року харчування всього особового складу ЗСУ організовано з використанням Каталогу продуктів харчування. Це основа для організації якісного харчування військовослужбовців. Асортимент продуктів розширено до 409 найменувань. Він дає можливість кухарям готувати різноманітні та смачні страви", – йдеться в повідомленні.

У відомстві назвали повідомлення про "сушені російські картопляні пластівці для ЗСУ" фейком та черговим випадком "інформаційної лапші".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня 2020 року військовим Збройних сил України видали сухпайки старого зразка, що викликало обурення українців у соцмережах.

Пізніше стало відомо, що у ЗСУ повернули стару систему харчування, яка існувала у 2008-2015 роках. Вона передбачає закупівлю всіх послуг у аутсорсерів.