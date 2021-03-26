У Миколаєві місць для хворих на COVID-19 не вистачає навіть у коридорах. Відео

У Миколаєві щодня реєструють близько 200 нових випадків коронавірусної хвороби, а помирають від COVID-19 щодня в середньому до 10 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Олександр Сенкевич та показав реальну ситуацію в міських лікарнях №1, №3 та №5, до яких привозять хворих на коронавірус (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами Сенкевича, завантаженість медзакладів є критичною. Він визнав, що лікарів не вистачає, а місць для пацієнтів мало навіть у коридорах. До того ж перебіг хвороби став важчим.

"Це відео не додасть вам гарного настрою, але воно повністю відображає реальний стан справ у наших ковідних госпіталях. Подивіться уважно, особливо ті, хто скептично ставиться до існування коронавірусу", – написав мер Миколаєва.

Нагадаємо, Миколаївська область із опівночі 27 березня потрапить у "червону" карантинну зону через зростання поширення коронавірусу в регіоні.

Скриншот. Олександр Сенкевич в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Миколаєві в лікарнях закінчилися місця, тепер хворих із коронавірусом кладуть у коридорах і їдальнях медустанов.