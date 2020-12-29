У мережі з'явилися стікери з українською мозаїкою СРСР. Фото

У популярних серед українців месенджерах з'явилися нові стікери із зображеннями, виконаними в стилі української мозаїки періоду Радянського Союзу.

Завантажити оригінальні наліпки можна за посиланням Ukrainian mosaics у Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що стікери розробила дизайнерка Ірина Романська на основі Facebook-проєкту фотографа Євгена Нікіфорова "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics".

Наліпки є осучасненим відображенням реальних мозаїчних картин, які колись було створено українськими майстрами на стінах чи в приміщеннях тих чи інших будівель.

Стікери з українською радянською мозаїкою Telegram Ukrainian mosaics

Зазначимо, що Нікіфоров також є автором книги англійською мовою "Ukraine. Art for Architecture" щодо української мозаїки в СРСР.

Стікери з українською мозаїкою часів СРСР Telegram Ukrainian mosaics

В анотації до видання зазначається, що в ті часи, коли сфера українського мистецтва регулювалася радянськими інституціями, місцеві художники зі сфери монументально декоративного мистецтва працювали на межі між партійною пропагандою та творчим експериментом. Тоді як нині українські мозаїки радянського періоду вилучено з архітектурного контексту країни буквально та метафорично, як відомо, через дію закону про декомунізацію.

Нові стікери в стилі української мозаїки часів СРСР Telegram Ukrainian mosaics

"Твори мистецтва знімають із будівель, спеціально для яких їх було створено, і засуджують як предмети ідеології, що не мають жодної цінності. Крім того, мозаїки фактично не визнаються як об'єкти мистецтва, що робить їх беззахисними перед процесом декомунізації", – пояснює автор ідею створення книги з мозаїками.

Пропонуємо подивитися деякі фото з цього видання, більше їх можна побачити в Instagram проєкту.

Дитячий садок, Херсонська область, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, керамічна мозаїка Instagram ukrainianmosaics

Автобусна зупинка Чабанське, Одеська область, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого автора, керамічна мозаїка Instagram ukrainianmosaics

Будинок культури, Нова Чорнорудка, Житомирська область, Україна. Фрагмент мозаїки Пухи І. Г., 1975 р., смальтова мозаїка, керамічна мозаїка Instagram ukrainianmosaics

Пожежна станція, Полонне, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого автора, керамічна плитка Instagram ukrainianmosaics

Будинок культури, Каїри, Херсонська область, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, керамічна мозаїка Instagram ukrainianmosaics

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого автора, 1970-ті Instagram ukrainianmosaics

Автобусна зупинка Приморське, Одеська область, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого автора, керамічна мозаїка Instagram ukrainianmosaics

Дитячий садок, Київ, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, смальта Instagram ukrainianmosaics

Стадіон, Гребінка, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, 1986, кольорова смальта Instagram ukrainianmosaics

Промислове будівництво, Пирятин, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, керамічна плитка Instagram ukrainianmosaics

Палац дітей та юнацтва, Київ, Україна. Фрагмент мозаїки "О пісні мої. Присвята Марії Примаченко" Ади Рибачук та Володимира Мельниченка, 1963-1968 рр., кольорова смальта, рельєф, кераміка, шамот, граніт Instagram ukrainianmosaics

Палац дітей та юнацтва, фонтан, Київ, Україна. Фрагмент мозаїки "Зірки та сузір'я" Ади Рибачук та Володимира Мельниченка, 1963-1965 рр., кольоровий бетон, рельєф, кераміка Instagram ukrainianmosaics

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали туристичні плакати 1930-х років СРСР про Україну. Зображення на них місць для відвідування туристами дуже контрастували з реальним виглядом.