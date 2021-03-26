В Україні заговорили про недопуск до ЗНО та ДПА без щеплень: МОЗ відреагувало

У соцмережах почала поширюватися інформація про те, що випускників шкіл не допускатимуть до складання зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації, якщо вони не будуть щеплені. Проте це фейк.

У Міністерстві охорони здоров'я України на запит OBOZREVATEL уточнили, що така інформація не відповідає дійсності. "В Україні не проводиться щеплення дітей від коронавірусу. Коли вакцина розроблялася, то клінічні випробування здійснювали на людях від 18-ти років", – нагадали у відомстві.

Неправдиву інформацію про допуск до ЗНО та ДПА лише вакцинованих абітурієнтів почали публікувати деякі користувачі Instagram. Причому вони посилалися нібито на Міністерство освіти і науки. Автор публікації не уточнив, що йдеться про щеплення від COVID-19, але, найімовірніше, саме про це і була мова.

Повідомлення одного з користувачів соцмережі. Instagram

Вакцинація неповнолітніх осіб в Україні не передбачена навіть державним планом імунізації, в Міністерстві охорони здоров'я ще раз звернули увагу на цей момент.

Ба більше, такої практики немає і в інших країнах. Необхідність вакцинації осіб до 18 років лише перебуває на стадії вивчення.

Як писав OBOZREVATEL, вакцинація в Україні є добровільною. Про це ще в грудні, до старту імунізації, повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Як зазначається на сайті Міністерства освіти та науки України, пробне ЗНО, основна та додаткова сесії відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Його результати буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Ті, хто братиме участь в основній сесії ЗНО, до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. 6-18 травня – додатковий період реєстрації на ЗНО.

Основна сесія відбудеться за наступним розкладом:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Участь в основній сесії – безкоштовна. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

Результати буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників у такі терміни:

до 4 червня – хімія,

до 18 червня – іноземні мови,

до 22 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України, біологія,

до 30 червня – географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Її результати будуть відомі до 23 липня.