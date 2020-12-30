У мережі показали рідкісний знімок Стуса під час служби в армії СРСР

Українцям показали рідкісний знімок великого й нескореного поета, дисидента, борця за незалежність України Василя Стуса під час служби в радянській армії.

Фото датоване 1961 роком. Його опублікував на своїй сторінці у Facebook історик і журналіст Вахтанг Кіпіані (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У Коломиї знайшовся отакий цікавий знімок. Василь Стус під час служби в совєтському війську на Уралі – Челябінськ, 1961 р.", – написав він.

Журналіст уточнив, що крайній ліворуч на фото в середньому ряду – це вчитель фізики Маркіян Сав'юк.

За сприяння в отриманні світлини він подякував сину педагога Ростиславу й Андріані Ємчук, яка працювала в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.

"З цього знімка, завдяки моєму чудовому вчителю і наставнику, Маркіянові Федоровичу Сав'юку, почалося знайомство з Василем Стусом. Ростиславе Сав'юче, дякую, що підтримав!" – додала в коментарі під фото Ємчук.

Василь Стус у радянському війську на Уралі, 1961 рік Facebook Вахтанга Кіпіані

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