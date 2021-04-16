У мережі показали документ про заселення вимерлих від голоду сіл України росіянами

У мережі оприлюднили історичний документ, який доводить, що радянська влада заселяла вимерлі від голоду українські села росіянами.

Його фото з'явилося на сторінці у Twitter спільноти History Ukraine. Показово, що на телеграмі стояв гриф "Цілком таємно".

"27 грудня із Центрально-Чорноземної області відправлений останній ешелон переселенців-колгоспників в Україну. Всього з 13 листопада цього року відправлено 80 ешелонів у складі 3 488 вагонів. В ешелонах відправлено 4 800 господарств із загальною кількістю їдців 25 958, з яких 13 242 дорослих і 10 716 дітей. Кількість вивезеної переселенцями худоби та птиці така: коней – 2 329, корів – 3 472, дрібної худоби – 38 44 і птиці – 19 816 голів. Найближчим часом висилаємо спецзведення про хід підготовки до відправки (в кількості 3 000 господарств) другої партії переселенців", – повідомлялося у ній.

Документ про переселення росіян у вимерлі від голоду села України Twitter History Ukraine

Автори допису відзначили, що вона була датована кінцем 1933 року – якраз, коли геноцид проти українців досяг свого піку і забрав мільйони життів.

Крім того, в цьому пабліку показали ще одне символічне фото з доказом злочинів Москви проти нашого народу у ХХ столітті. На ньому зображений момент розбору комори "куркуля" в селі Удачне Донецької області у 30-х роках.

Розбір комори українця в селі Удачне на Донеччині в 30-ті роки Twitter History Ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали ще одну фотографію з доказом страшних наслідків Голодомору в Україні у 1932-1933 роках. На ній зображено спустошене село на Харківщині, де зовсім не залишилося жителів.