Глава Tesla Ілон Маск став найбагатшою людиною в світі, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса. Його статки становлять понад 188,5 млрд доларів проти 184 млрд доларів у Безоса, який утримував це звання з 2017 року. – ред.

Я хочу бути частиною того, що змінює світ.

У дитинстві мене вражало, як багато різних речей здатні при бажанні вибухати. Дивно, що у мене до цих пір всі десять пальців.

"Путівник по галактиці для автостопщиків" навчив мене, що найскладніша річ на землі – це вибрати, яке питання задавати. Але якщо вже ти вибрав його, то все інше піде легко.

У мене є власне кладовище невдалих спроб. Там стоїть безліч надгробків, а десь в глибині повно свіжовикопаних могил, які чекають, коли в них щось виявиться. Але я роблю все для того, щоб вони залишалися порожніми.

Помилки здійснювати не страшно. Головне кожен раз помилятися в чомусь новому.

Коли у тебе з'явиться перший мільйон доларів, твоє життя зміниться. Той, хто стверджує, що це не так, каже дурниці.

Створити хорошу компанію – як спекти хороший пиріг: потрібно просто взяти правильні інгредієнти в правильних пропорціях.

У SpaceX (ракетобудівна корпорація, заснована Маском в 2002 році. – Esquire) ми прагнемо до великої філософської мети, хоча і займаємося бізнесом. Якщо у нас вийде побудувати компанію, яка допоможе людині стати міжпланетним видом, це буде набуттям Святого Грааля. Але якщо ми створимо щось таке, що зможе доставити людину і техніку на Марс, я буду вважати задачу SpaceX виконаною. По крайній мірі, на поточному етапі.

Так, люди побували на Місяці, але з тих пір не зробили нічого подібного. Я навіть не чую про якісь по-справжньому серйозні наміри зробити наступний крок.

У ракетобудуванні немає нічого по-справжньому дорогого. Проблема лише в тому, що ті, хто займалися ракетобудуванням в колишні часи, робили це з дивовижно низькою ефективністю.

Для виконання складної роботи не обов'язково наймати багато людей. Кількість ніколи не компенсує таланту, а двоє людей, які чогось не знають, нітрохи не кращі такого ж одного.

Можливо, моя найбільша помилка – це бажання покладатися на чийсь талант, а не на чиїсь особисті якості. Але ж це дуже важливо – коли у людини добре серце.

Герої моїх улюблених книг – "Володаря кілець" і "Підстави" (цикл фантастичних романів Айзека Азімова. – ред.) – завжди відчували необхідність рятувати світ.

Прямо зараз все людство – з першого до останнього людини – бере участь в самому небезпечному експерименті за всю історію: як багато вуглекислого газу ми повинні викинути в атмосферу, перш ніж зрозуміємо, що стоїмо перед лицем загибелі.

Коли я говорю про щось, це обов'язково трапляється. Не завжди за розкладом, але все ж трапляється.

Не так давно я сказав, що в найближчі 30 років більшість нових автомобілів в США будуть електричними. І я не маю на увазі гібриди. Я говорю про електричні автомобілі.

Я ніколи не платив людям за те, щоб вони вдавали, що люблять мої продукти.

Колись в нашій штаб-квартирі в Пало-Альто патентами Tesla була обвішана ціла стіна. А потім ми всі зняли. Ми зняли все це тому, що вирішили відкрити наші розробки в ім'я розвитку електромобілів.

За чотири мільярди років земної історії відбулося не більше півдюжини дійсно важливих подій: поява одноклітинних організмів, поява багатоклітинних організмів, поділ на царство тварин і царство рослин, вихід тварин з води на сушу, розвиток ссавців і розвиток свідомості. Наступним великим кроком повинна стати ідея міжпланетного життя – безпрецедентна подорож, яка драматично змінить нас і збагатить.

Багато хто не люблять змін, але ми повинні навчитися приймати їх. Особливо якщо альтернатива змін – це катастрофа.

Перші роки люди будуть жити на Марсі під куполом, але з часом ми зможемо трансформувати Марс в подобу Землі і розгулювати по поверхні без будь-якого захисту. Це буде легкий тюнінг планети.

Терпіння – це чеснота, і я вчуся бути терплячим. Але це важкі уроки.

Я б хотів померти на Марсі – але тільки не від удару об поверхню.

Ракетобудування не риття траншів.

Правила життя привів журнал Еsquire

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