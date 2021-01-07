У Львові двоє киян осквернили меморіал Небесної сотні. Фото

У Львові двоє жителів Києва – 19-річна дівчина і 20-річний хлопець – фарбою розмалювали підпірну стіну меморіалу Небесної сотні.

Як повідомила 6 січня пресслужба поліції міста в Facebook, їх "засікли" під час патрулювання близько 3 години ночі. У молоді були при собі балончики з фарбою, вони не заперечували, що графіті – справа їхніх рук.

Хлопець і дівчина свою провину визнали. Патрульна поліція Львівської області

Зловмисникам по 19 і 20 років. Патрульна поліція Львівської області

На хлопця з дівчиною склали протоколи за ст.152 (порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП, доставивши їх у Галицьке відділення поліції. Їм загрожує штраф, розмір якого буде визначений в районній адміністрації.

Двоє киян розмалювали стіну меморіалу Небесної сотні. Патрульна поліція Львівської області

Як писав OBOZREVATEL, минулої осені в Києві студент також осквернив пам'ятний знак загиблим героям Небесної Сотні, він помочився на нього. І хоч після встановлення його особи хлопець визнав провину і навіть попросив вибачення, третьокурсник був відрахований з університету, в якому навчався.