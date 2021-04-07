У Львові депутатку оштрафували за безквитковий проїзд у тролейбусі: вона розповіла свою версію. Відео

У Львові 41-річну депутатку міськради від "Європейської солідарності" Ольгу Посипанко звинуватили у безквитковому проїзді в тролейбусі №29. Інцидент начебто трапився у вівторок, 6 квітня.

Як зазначили у виданні ZAXID.NET, контролери зафіксували, що у жінки немає квитка, а проїзд вона нібито намагалася сплатити вже під час перевірки, аргументуючи це тим, що раніше вона говорила телефоном і не могла цього зробити.

У ЗМІ повідомили, що депутатка начебто намагалася використати свої зв'язки у міськраді, аби не сплачувати штраф, однак його все одно виписали. 140 гривень контролерам Посипанко заплатила на місці. Зазначимо, що перебуваючи у громадському транспорті зі спущеною маскою, жінка порушила карантинні норми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Контролери виявили пасажирку, яка намагалася придбати проїзний квиток під час перевірки, пояснюючи це тим, що розмовляла по телефону і не мала змоги придбати квиток раніше. Під час контролю поводилася дещо зверхньо, посилаючись на різні знайомства з посадовими особами у міській раді", – сказав бригадир контролерів відділу контролю ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Фок.

Ольга Посипанко відреагувала на інцидент на своїй сторінці у Facebook. Вона написала, що квиток на проїзд у тролейбусі у неї був до того, як з'явилися контролери. Жінка продемонструвала скриншот, де видно, що його придбали 6 квітня о 15:03, а о 15:04 депутатка вже говорила телефоном.

Перевірка в салоні, за її словами, розпочалася о 15:14. Посипанко пише, що показала контролерці квиток, але вона повернулася і попросила ще зробити це ще раз. Згодом депутатку звинуватили в тому, що вона невчасно закомпостувала талон.

"Вона оголосила, що я порушила правила проїзду, мовляв, закомпостувала квиток у той час, як вони заходили в салон. Контролер посилалась на камеру, на якій розміщувався секундомір... На підвищених тонах ці представники муніципального органу влади почали мене звинувачувати, що, мовляв, я не в ту секунду закомпостувала квиток", – повідомила депутатка.

Оплата квитка. Facebook Olga Posypanko

Депутатка говорила телефоном. Facebook Olga Posypanko

Посипанко спростувала, що вона намагалася застосувати зв'язки в мерії, аби уникнути штрафу. На кінцевій зупинці контролери викликали поліцію, яка мала приїхати за 40 хвилин, тому депутатка, запізнюючись на роботу, вирішила сплатити штраф.

"Я підготую депутатське звернення до ЛКП "Львівелектротранс". Потрібно перевірити діяльність таких контролерів і правомірність їхніх дій", – додала Посипанко.

Скриншот. Facebook Olga Posypanko

Скриншот. Facebook Olga Posypanko

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному спалахнула тривала дискусія через світлину, на якій депутатка міської ради від партії "Європейська солідарність" Оксана Майборода з донькою на руках доповідає під час заходу щодо озеленення міста.