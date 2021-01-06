У клініці в Києві підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів
Співробітниця київської клініки Mediland підтвердила, що на базі закладу проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу для віп-клієнтів.
Про це працівниця Mediland сказала журналістці видання "Страна", яка спілкувалася з нею під виглядом клієнтки (щоб послухати аудіо, доскрольте сторінку до кінця).
Заявляється, що вакцинацією займається окрема фірма, яка орендує в клініці приміщення.
"Дійсно, у нас роблять вакцину від коронавірусу. Але цим займаються інші лікарі, які сюди приходять саме для вакцинації. Це не просто лікарі, це ціла фірма, яка займається вакцинами", – розповіли журналістам у Mediland.
Співробітниця також запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже "дуже багато".
"Дуже багато людей уже були на вакцинації і з ними все нормально. Всі пішли живі, здорові та в гарному настрої. Нічого поганого не чула. Інакше все б уже про це знали всі. Можете не турбуватися. Тут все нормально. У плані побічних проявів ніхто нічого не виявив. Це 100%", – сказала жінка.
Водночас, по телефону адміністратори на прямі запитання про можливість вакцинації не відповідають. Співробітники клініки стверджують, що про це їм нічого не відомо.
Джерело відео – Telegram-канал "Политика Страны":
Нагадаємо, схему незаконного ввезення на територію України вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech із Тель-Авіва розкрив OBOZREVATEL. Видання в партнерстві з ізраїльським агентством із боротьби з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML розслідує факти вакцинації "обраних" в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про те, що деякі українські нардепи і топ-чиновники таємно вакцинували проти COVID-19 у Києві, заплативши за два уколи по 2,5-3 тисячі євро, написав голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.
За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним бортом в Україну була таємно завезена партія вакцини Pfizer.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров'я і співробітники Міністерства внутрішніх справ вивчать інформацію про можливу підпільну вакцинацію.
Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезенняв Україну контрабандою вакцини від коронавірусу.