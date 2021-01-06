У клініці в Києві підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів

Співробітниця київської клініки Mediland підтвердила, що на базі закладу проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу для віп-клієнтів.

Про це працівниця Mediland сказала журналістці видання "Страна", яка спілкувалася з нею під виглядом клієнтки (щоб послухати аудіо, доскрольте сторінку до кінця).

Заявляється, що вакцинацією займається окрема фірма, яка орендує в клініці приміщення.

"Дійсно, у нас роблять вакцину від коронавірусу. Але цим займаються інші лікарі, які сюди приходять саме для вакцинації. Це не просто лікарі, це ціла фірма, яка займається вакцинами", – розповіли журналістам у Mediland.

Співробітниця також запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже "дуже багато".

"Дуже багато людей уже були на вакцинації і з ними все нормально. Всі пішли живі, здорові та в гарному настрої. Нічого поганого не чула. Інакше все б уже про це знали всі. Можете не турбуватися. Тут все нормально. У плані побічних проявів ніхто нічого не виявив. Це 100%", – сказала жінка.

Водночас, по телефону адміністратори на прямі запитання про можливість вакцинації не відповідають. Співробітники клініки стверджують, що про це їм нічого не відомо.

Джерело відео – Telegram-канал "Политика Страны":

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