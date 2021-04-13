У Китаї знали про низьку ефективність своїх вакцин проти COVID-19 ще в грудні – La Repubblica

Ще наприкінці 2020 року в Китаї знали про низьку ефективність своїх вакцин проти коронавірусу від Sinopharm. Крім того, ці дані були відомі й італійській розвідці.

Зокрема, згаданий виробник препаратів нібито вказав уряду на те, що його продукт не гарантує повного захисту від COVID-19. Ба більше, деякі люди із груп ризику (лікарі, військові), які були щеплені в попередні місяці, таки захворіли, пише La Repubblica. Серед заражених опинилися деякі співробітники державних компаній, які перебувають за кордоном.

Однак такі тривожні новини не зупинили Китай, і він продовжив продавати мільйони флаконів іншим країнам та дозволив використовувати препарат для всього власного населення.

До того ж Пекін продовжує скрізь озвучувати офіційну версію про те, що китайські вакцини нібито є безпечними та ефективними. Аби переконати всіх у цьому, китайська влада навіть прискорила темпи імунізації: лише 10 квітня у країні було введено понад 164 мільйони доз. Мета – охопити щепленнями 40% громадян до червня.

Водночас Китай наростив експорт своїх сумнівних вакцин – сотні мільйонів ампул повезли в 30 країн світу, зокрема у ті, що розвиваються. Їхньою головною перевагою названо низька вартість інактивованих препаратів та можливість зберігання за не надто низьких температур.

Втім попри таку активну "вакцинну дипломатію", ефективність згаданих препаратів залишається під великим знаком питання. Так, про вакцину компанії Sinopharm перші дані надійшли в грудні 2020 року від Об'єднаних Арабських Еміратів, які були партнерами на етапі тестування. Зокрема, вони визначили ефективність розробки на рівні 86%. Згодом китайська влада під час затвердження цю цифру знизила до 79%. Що стосується показників товару приватної компанії Sinovac, то там усе ще більш заплутано: ефективність коливається від 90%, заявлених Туреччиною, до 50,4% у Бразилії.

Офіційний Пекін стверджує, що такі великі розбіжності пов'язані з різними факторами, а також із перебігом важких випадків коронавірусу. Втім показовим є те, що дані щодо китайських вакцин ніколи не були детально опубліковані в науковому журналі й не підлягали експертній оцінці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Гао Фу зізнався, що китайські вакцини проти коронавірусу мають низькі показники захисту. Втім згодом він спробував виправдатися за свої слова й заявив, що світ неправильно їх зрозумів. Адже вони нібито стосувалися не Китаю, а загалом усіх світових протиепідемічних заходів.