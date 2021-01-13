У Карпатах оголосили штормове попередження, можливе сходження лавин
Синоптики попередили про погіршення погоди та небезпеку сходження лавин у Карпатах 13–14 січня.
Відповідні повідомлення оприлюднено на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook. Туристам у цей період порадили втриматися від походів на високогір'я та в гори.
13 січня в Українських Карпатах спостерігалися такі погодні умови, за даними сніголавинних станцій:
"Пожижевська" – температура повітря -9,3°С, вітер південно-західний, 8-11 м/с, хмарно, висота снігового покриву 24-50 см, сніг хуртовинний, стабільний;
"Плай" – температура повітря -8,4°С, вітер південно-західний, 7-9 м/с, сніг, туман, висота снігового покриву 31-61 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений;
"Драгобрат" – температура повітря -9,3°С, сніг, висота снігового покриву 32 см.
На високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей цього дня оголосили помірну сніголавинну небезпеку (ІІ рівень).
На 14 січня в Карпатах оголосили штормове попередження.
За повідомленням синоптиків, значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень) через снігопади та хуртовини очікується на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Сходження середніх і великих лавин можливе за низьких додаткових навантажень, йдеться в повідомленні.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що період із сильними морозами, які прийшли в Україну, буде недовгим. Уже з 20 січня очікується легке потепління, температура знову почне підвищуватися, сказав синоптик Роман Мурмило.