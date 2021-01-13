У Карпатах оголосили штормове попередження, можливе сходження лавин

Таша Адамович Суспільство 16:58, 13.01.2021 Оновлено: 17:17, 13.01.2021

Синоптики попередили про погіршення погоди та небезпеку сходження лавин у Карпатах 13–14 січня.

Відповідні повідомлення оприлюднено на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook. Туристам у цей період порадили втриматися від походів на високогір'я та в гори.

13 січня в Українських Карпатах спостерігалися такі погодні умови, за даними сніголавинних станцій:

  • "Пожижевська" – температура повітря -9,3°С, вітер південно-західний, 8-11 м/с, хмарно, висота снігового покриву 24-50 см, сніг хуртовинний, стабільний;

  • "Плай" – температура повітря -8,4°С, вітер південно-західний, 7-9 м/с, сніг, туман, висота снігового покриву 31-61 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений;

  • "Драгобрат" – температура повітря -9,3°С, сніг, висота снігового покриву 32 см.

На високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей цього дня оголосили помірну сніголавинну небезпеку (ІІ рівень).

Попередження синоптиків
Facebook Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах
Українські Карпати
Facebook Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

На 14 січня в Карпатах оголосили штормове попередження.

За повідомленням синоптиків, значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень) через снігопади та хуртовини очікується на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Сходження середніх і великих лавин можливе за низьких додаткових навантажень, йдеться в повідомленні.

Небезпека сходження лавин 13 січня
Facebook Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах
Небезпека сходження лавин 14 січня
Facebook Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах
Прогноз експертів щодо погодних умов у Карпатах
Facebook Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що період із сильними морозами, які прийшли в Україну, буде недовгим. Уже з 20 січня очікується легке потепління, температура знову почне підвищуватися, сказав синоптик Роман Мурмило.

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