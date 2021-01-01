У Карпатах врятували туристів, які застрягли на підйомнику: серед тих, хто потрапив в пастку – вагітні та діти

На карпатському гірськолижному курорті в Славському зупинився підйомник із 74 туристами, їх знімали рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС). Операція тривала кілька годин (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У Славському Сколівського району внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції сталася зупинка крісельного підіймача (канатної дороги). Працівниками об’єкту вживаються заходи із підключення електрогенератора", – говориться в повідомленні.

Температура повітря складала 1 градус тепла, повідомили рятувальники.

Станом на 16:05 всіх туристів, серед яких були 3 вагітних жінки та 13 дітей, зняли, повідомили в ДСНС.

На підйомнику застрягли 74 туристи dsns.gov.ua

Їх зняли рятувальники dsns.gov.ua

Славське на мапі dsns.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що виконавча директорка програми ООН із питань довкілля (UNEP) Інгер Андерсен попередила країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубування лісів, а також зміни клімату.

За її словами, Україна та весь регіон перебувають у реальній і безпосередній небезпеці. Праліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їхні межі, наголосила вона.