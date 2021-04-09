У Харкові немає доступу до кисню, ситуація з COVID-19 катастрофічна, – волонтерка

У Харкові немає точок доступу до потокового кисню, а концентратори для хворих на COVID-19 можна знайти тільки у волонтерів.

Про катастрофічну ситуацію в місті 8 квітня розповіла волонтерка Наталя Попова в ефірі ток-шоу "Право на влад" на "1+1". За її словами, також існує проблема з госпіталізацією пацієнтів.

"Уся госпіталізація проводиться шляхом: пощастило або у вас є певні зв'язки. Чому не підготувалися раніше? На брифінгу профільного заступника губернатора прозвучала інформація про те, що кисневі балони не доїхали до Харкова через контейнеровоз у Суецькому каналі", – сказала вона.

Волонтерка заявила, що в Харкові введено "квазікарантин", який не має нічого спільного з обмеженнями. Водночас лікарні забиті, а в квартирах харків'ян розміщені десятки концентраторів.

"Люди рятуються тим, що волонтери привозять їм кисень, тому що в лікарнях його немає", – додала вона.

Попова розповіла, що в місті нібито є невідкрита лікарня, яка стоїть у списку опорних, де наявні 100 концентраторів, але з якоїсь причини її не запускають.

"Ситуація катастрофічна. Медики 24/7, звичайно, творять дива, а МНС-ники в Харкові допомагають заносити пацієнтів на другі-треті поверхи в лікарнях, де немає ліфтів. Також вони прийшли на допомогу кисневикам: по одному, по двоє просто ночують у лікарнях, відвантажуючи і переставляючи балони, щоб пацієнти могли дихати", – сказала волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Одесі лікарня "Укрзалізниці" отримала мільйони, але не підготував ліжка для пацієнтів із COVID-19. Цій медустанові в березні виділили близько 60 млн гривень, але вони не були витрачені на закупівлю кисню.