У Дунаї знайшли мертвим капітана українського буксира

Мирослав Семенюк Суспільство 16:09, 4.01.2021 Оновлено: 17:11, 4.01.2021

Капітана буксира "Портовий-22" виявили мертвим 3 січня у річці Дунай в Одеській області.

Як повідомив УНІАН з посиланням на Ізмаїльський відділ поліції, за попередніми даними, чоловік випав за борт.

Наразі тіло скеровано на експертизу. Встановлюють обставини та причини загибелі капітана.

Буксир "Портовий-22" належить ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство".

Буксир "Портовий-22"
fleetphoto.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року капітана російського судна "Канопус" було знайдено мертвим у власній каюті.

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