У Донецьку спалахнула пожежа і чутні вибухи: в мережі пишуть про НП на військовій базі

У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька в суботу, 10 квітня, сталася пожежа в будівлі м'ясокомбінату. Жителі міста в соцмережах писали, що були чутні вибухи.

Як заявив так званий "голова міської адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін у Twitter, сталося загоряння покрівлі будівлі Донецького м'ясокомбінату (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

У місті було зупинено рух тролейбусів 7 і 11 по проспекту Ілліча. Інформації про постраждалих немає.

У Донецьку загорівся м'ясокомбінат Necro Mancer / Twitter

Як повідомляє Telegram-канал "Фашик донецький", в будівлі м'ясокомбінату нібито знаходиться військова база невизнаної терористичної організації "ДНР".

"Коротко про вибух і пожежу на м'ясокомбінаті в Донецьку. Там знаходиться військова база динири. Подробиці завтра", – сказано в повідомленні.

"Так якщо не склади горять, то особливо і прилітати нічому", "Лінивий не знає, що м'ясокомбінат віджала 100 омсбр... Там є чому вибухнути якщо не погасять", – відзначили донеччани.

У Донецьку загорівся м'ясокомбінат Necro Mancer / Twitter

У мережі також писали, що протягом нетривалого часу були чутні звуки детонації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Донецьку через вибух згорів гастро-паб "Свиня", розташований поблизу резиденції ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і будівлі кафе "Сепар", де в 2018 році був ліквідований "глава республіки" Олександр Захарченко.