У Чорнобильському заповіднику помітили коней Пржевальського. Фото

Ольга Ліпич Суспільство 04:00, 13.01.2021

У Чорнобильському заповіднику помітили табун коней Пржевальського, які гуляли по засніжених стежках.

Кадри опублікували на сторінці у Facebook Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника у вівторок, 12 січня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

На фотографіях, зроблених у заповіднику, видно, як табун коней Пржевальського гуляє серед засніжених полів на тлі дерев.

"Сніговий привіт від Пржевальців. Готуйте шуби, тому що йдуть морози", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на момент аварії на Чорнобильській АЕС коні Пржевальського в Чорнобилі не жили. Їх привезли туди наприкінці 1990-х років із заповідника "Асканія-Нова". Відтоді коні прижилися у Чорнобильському Радіаційно-екологічному біосферному заповіднику і розмножилися.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильській зоні виявили трупи коней Пржевальського – вони потрапили в браконьєрські пастки і загинули.

Автор фотографій Станіслав Гуменюк:

Тварини гуляли засніженими стежками
Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник / Facebook
Коні Пржевальського
Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник / Facebook
Коні Пржевальського в Чорнобильському заповіднику
Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник / Facebook
Коні Пржевальського в Чорнобильському заповіднику
Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали вражаюче відео з кіньми Пржевальського, які втікали від вогню спаленими полями Чорнобильської зони відчуження.

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