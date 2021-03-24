У Чернівцях помер провізор військового госпіталю

У Чернівцях 24 березня помер провізор аптеки військового госпіталю, попередньо, внаслідок гострого мозкового інсульту.

За інформацією обласного департаменту охорони здоров'я, 15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною CoviShield/AstraZeneca. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я уточнила, що трагедія трапилася о 7:10 у міській клінічній лікарні №3 Чернівців.

Провізора та інших працівників військового госпіталю прищеплювала мобільна бригада. 16 березня о 17:25 швидка доправила чоловіка в лікарню, де йому надавали допомогу через інсульт.

Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у померлого не було. В один день із ним із того ж флакона препарату було щеплено ще дев'ятьох осіб.

У двох із них було підтверджено COVID-19. Через це забір матеріалу для ПЛР-тестування здійснили й у померлого для аналізу.

За словами керівника мобільної бригади, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров'я не висловлював.

Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження.

У МОЗ додали, що в разі настання смерті протягом 30 днів після імунізації відомство буде проводити розслідування відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду за несприятливими подіями після щеплення.

"З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові", – підсумували у Міністерстві охорони здоров'я.

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