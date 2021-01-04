У Чернігові в кафе військових відмовилися обслуговувати клієнтку через непатріотичні погляди. Відео

У Чернігові в кафе "Права кава", що належить ветерану АТО, відмовилися обслуговувати жінку через її непатріотичні погляди.

Відео оприлюднив волонтер Річард Горда на своїй сторінці в Facebook. У ньому про інцидент розповіла власниця закладу Катерина Число (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За її словами, в кафе зайшла клієнтка і, побачивши на одній із полиць червоно-чорний прапор, стала розпитувати: "А що це?.. А навіщо це?.. Червоно-чорний прапор, прости господи!"

Дівчина почала пояснювати відвідувачці, що він тут для того, "щоб люди не забували, що в нас у країні війна... власники військові".

У відповідь на це відвідувачка нібито заявила: "Це ви мені, військовій, будете розповідати?"

Після цих слів клієнтку попросили піти.

Та сказала, що їй і так "неприємно тут перебувати".

Зі свого боку Число відповіла: "А мені неприємно обслуговувати сепаратистів".

"І це на сьомому році війни, тобто сепаратисти вже настільки знахабніли, що просто приходять і вказують нам, що ми не повинні бути українцями", – обурилася власниця кафе.

Власниця розповіла про інцидент у кафе військових Facebook Річард Горда

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