У Чернігові в кафе військових відмовилися обслуговувати клієнтку через непатріотичні погляди. Відео
У Чернігові в кафе "Права кава", що належить ветерану АТО, відмовилися обслуговувати жінку через її непатріотичні погляди.
Відео оприлюднив волонтер Річард Горда на своїй сторінці в Facebook. У ньому про інцидент розповіла власниця закладу Катерина Число (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За її словами, в кафе зайшла клієнтка і, побачивши на одній із полиць червоно-чорний прапор, стала розпитувати: "А що це?.. А навіщо це?.. Червоно-чорний прапор, прости господи!"
Дівчина почала пояснювати відвідувачці, що він тут для того, "щоб люди не забували, що в нас у країні війна... власники військові".
У відповідь на це відвідувачка нібито заявила: "Це ви мені, військовій, будете розповідати?"
Після цих слів клієнтку попросили піти.
Та сказала, що їй і так "неприємно тут перебувати".
Зі свого боку Число відповіла: "А мені неприємно обслуговувати сепаратистів".
"І це на сьомому році війни, тобто сепаратисти вже настільки знахабніли, що просто приходять і вказують нам, що ми не повинні бути українцями", – обурилася власниця кафе.
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