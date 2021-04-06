У Чернігові посилили карантин: на вулиці можна пересуватися тільки в масках, а в транспорті – з перепусткою

У Чернігові через зростання госпіталізованих хворих із коронавірусом ще більше посилили карантин: в транспорті людям дозволили пересуватися за наявності пропуску і тільки на сидячих місцях, а з 8 квітня – ходити містом у масках навіть на вулиці.

Примітно, що нові обмеження вводять вдруге за останній тиждень, рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Чернігівської міської ради.

Зазначається, що за вихідні та понеділок у місті відбувся критичний приріст госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Якщо минулої п’ятниці їх було 323, то нині – 376. Це найбільше навантаження на медичні заклади Чернігова за весь час пандемії. Тоді як межею фізичних можливостей профільних лікарів є 600 хворих у COVID-відділеннях міських лікарень одночасно. Зараз там 535 госпітальних місць (із яких 398 під’єднані до медичного кисню).

"Все, що далі – вже критична ситуація за наявності профільних медичних спеціалістів, технічних можливостей і виробничих можливостей щодо кисню. Це також на сьогодні в Україні "вузьке" місце: у нас є гроші, технічна можливість під’єднати кисень до більшої кількості точок, але самого кисню нині не вистачає. Можливо, найближчим часом ситуація зміниться", – пояснив міський голова Владислав Атрошенко.

За його словами, нині до стаціонару взагалі не госпіталізуються пацієнти з легким або середнім перебігом коронавірусу. І подовгу, аж до негативного тесту, там вже нікого не тримають. Тобто всі, хто лежить у стаціонарі чернігівських лікарень із COVID-19, – це пацієнти у важкому стані.

Дані щодо коронавірусу в Чернігівській області РНБО

Попереднім рішенням міської комісії ТЕБ та НС у Чернігові заборонили з 5 квітня:

відвідування навчальних закладів з першого класу, крім дитсадків;

відвідування позашкільних установ (гуртків);

відвідування кладовища у вихідні дні;

роботу точок видачі кави ;

проведення культурних і спортивних заходів;

роботу кінотеатрів;

пересування в громадському транспорті без спеціальної перепустки, крім вихідних.

У будні дні громадський транспорт і приватний (маршрутні таксі) працюватиме в режимі спецперевозок (за перепустками і тільки сидячі місця). Особливості роботи у вихідні приватний транспорт визначатиме самостійно, а муніципальний транспорт в суботу і неділю буде їздити з 6:00 до 10:00 і з 16:00 до 20:00.

Мер Владислав Атрошенко нагадав, що на попередньому засіданні комісії було визначено оголосити жорсткий карантин, якщо місто перетне межу в 370 госпіталізованих. Тому з 00:00 четверга, 8 квітня, на території Чернігова додатково забороняється:

відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);

проведення релігійних заходів на площі менше 10 квадратних метрів на кожного учасника (мер звернувся до представників усіх релігійних конфесій з проханням перенести всі заходи за участю багатьох людей на відкрите повітря );

проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;

відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;

знаходження без маски на площі загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).

Із 12 квітня у Чернігові мають закритися абсолютно всі шкільні й дошкільні заклади, враховуючи дитячі садочки.

Водночас комісія вирішила пом’якшити деякі заходи, запроваджені 2 квітня. Зокрема, в місті скасували заборону на відвідування кладовища "Яцево" у вихідні.

Також переглянуто заборону на продаж напоїв "із вікна". Її обіцяють відмінити за умови забезпечення закладом дотримання покупцями обмежувальних заходів. Так, покупців може бути не більше двох біля віконця одночасно, у черзі вони мають дотримуватися соціальної дистанції, бути в масках тощо. А в разі зафіксованого порушення цих обмежень, наголосив мер, "точка" закривається без будь-яких подальших розмов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з понеділка, 5 квітня, почав діяти локдаун, нові обмеження якого зачепили роботу громадського транспорту – в ньому людям дозволили їздити винятково за наявності спеціального проїзного посвідчення. Про те, що відбувалося у столиці на зупинках і в транспорті, чи дотримувалися містяни обмежувальних заходів – читайте в матеріалі.