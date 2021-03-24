У Британії більшість противників вакцинації від COVID-19 стали її прихильниками – опитування

Четверо з п'яти осіб у Великобританії, які в грудні 2020 року вагалися, чи погоджуватимуться вакцинуватися проти коронавірусу, до лютого змінили свою думку. Так, вони або заявили про намір отримати щеплення, або вже його отримали.

Як пише The Guardian, такі результати показало дослідження, в якому взяли участь 14 713 дорослих мешканців Англії та Уельсу. Організатори опитування зазначили, що зміни ставлення до процедури імунізації були зафіксовані в усіх етнічних та соціальних групах.

"Ми справді були здивовані масштабом змін. Усі дуже хочуть отримати вакцину просто зараз", – сказав автор дослідження, лікар Парт Патель із Лондонського університетського коледжу.

Так, під час опитування 1432 респонденти відповіли "ні" або "не впевнені" на питання "чи погодитеся ви на вакцину проти COVID-19, якщо її запропонують?" у грудні 2020 року. Однак із них 1233 (86%) відповіли "так" або "вже отримали вакцину" в лютому 2021 року.

Така різка зміна позиції спостерігалася у всіх етнічних групах: вона коливалася від 72% тих, хто вагався, але передумав, серед осіб зі змішаним етнічним походженням, до 90% у групі тих, хто має південноазійське походження.

Водночас дослідники наголосили, що молодь і люди змішаного чорно-білого походження частіше мали намір відмовитись або були невпевнені у бажанні вакцинуватися порівняно з дорослими та білими британцями. Так, особи віком від 25 до 35 років майже в дев'ять разів частіше збиралися відмовитись від вакцини проти COVID-19 у лютому, ніж громадяни, які були старші за 75 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня у Великобританії проти коронавірусу за добу прищепили 844 285 осіб – 1,3% від усього населення країни. Відтак, швидкість процесу щеплення досягла 27 введень доз на секунду.