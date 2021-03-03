У березні буде 12 несприятливих днів: що не можна робити

Тетяна Нечет Гороскоп 19:46, 3.03.2021 Оновлено: 21:59, 3.03.2021

Протягом кожного місяця є невдалі періоди, які залежать від впливу Місяця. У березні їх буде 12, тому варто звернути свою увагу на зазначений час.

У ведичній астрології подібні дні мають власну назву –– ріктха тітхі, що означає "бідний" або "порожні руки". Під час їхнього негативного впливу не варто вирушати в подорож, робити серйозні покупки, проводити важливі зустрічі й укладати великі угоди. Про це написала у Facebook ведична астрологиня, рунологиня і тарологиня Ірина Гальська.

"Час надано для часового поясу +3 год", – зазначила вона.

Гальська також додала, що 4-5 березня Місяць буде в знаку Скорпіона. У ці дні, а також за добу до і після, можуть долати слабкість і нервовість. 14 березня Сонце перейде зі знака Водолій у знак Риби. Це несприятливий день для початку нових справ або стосунків. 28 березня настане повний Місяць, який принесе емоційну нестабільність.

  • 6 березня з 15:40

  • 7 березня до 14:17

  • 11 березня з 12:10

  • 12 березня – весь день

  • 13 березня до 13:21

  • 16 березня – з 18:29

  • 17 березня до 20:59

  • 22 березня з 6:30

  • 23 березня до 7:37

  • 27 березня з 3:41

  • 28 березня до 00:57

  • 31 березня з 11:36 до 8:30 1 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Гороскоп

Дивіться також

Лукашенко захотів розмістити в Білорусі російські військові літаки

Шулявка: чим відомий мікрорайон Києва

Парубій у Раді: вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка

"Шахтар" сенсаційно вилетів із Кубку України, програвши "Агробізнесу" в чвертьфіналі

Аваков: російська мова не належить Росії, навіщо її віддавати?