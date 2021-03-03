У березні буде 12 несприятливих днів: що не можна робити
Протягом кожного місяця є невдалі періоди, які залежать від впливу Місяця. У березні їх буде 12, тому варто звернути свою увагу на зазначений час.
У ведичній астрології подібні дні мають власну назву –– ріктха тітхі, що означає "бідний" або "порожні руки". Під час їхнього негативного впливу не варто вирушати в подорож, робити серйозні покупки, проводити важливі зустрічі й укладати великі угоди. Про це написала у Facebook ведична астрологиня, рунологиня і тарологиня Ірина Гальська.
"Час надано для часового поясу +3 год", – зазначила вона.
Гальська також додала, що 4-5 березня Місяць буде в знаку Скорпіона. У ці дні, а також за добу до і після, можуть долати слабкість і нервовість. 14 березня Сонце перейде зі знака Водолій у знак Риби. Це несприятливий день для початку нових справ або стосунків. 28 березня настане повний Місяць, який принесе емоційну нестабільність.
6 березня з 15:40
7 березня до 14:17
11 березня з 12:10
12 березня – весь день
13 березня до 13:21
16 березня – з 18:29
17 березня до 20:59
22 березня з 6:30
23 березня до 7:37
27 березня з 3:41
28 березня до 00:57
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