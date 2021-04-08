У 7 областях України на COVID-19 захворіло понад тисяча осіб за добу

Карина Бондаренко Суспільство 09:14, 8.04.2021 Оновлено: 09:26, 8.04.2021

За минулу добу, 7 квітня, на коронавірус у Києві захворіли 1886 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Також понад тисячу нових заражених виявили в Харківській (1427), Львівській (1255), Хмельницькій (1158), Одеській (1142), Донецькій (1016), Дніпропетровській (1005) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Кіровоградскій області – 217.

Кількість захворювань за регіонами на добу:

  • м. Київ – 1886 випадків;

  • Вінницька область – 604 випадки;

  • Волинська область – 511 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1005 випадків;

  • Донецька область – 1016 випадків;

  • Житомирська область – 869 випадків;

  • Закарпатська – 325 випадків;

  • Запорізька область – 896 випадків;

  • Івано-Франківська область – 274 випадки;

  • Київська область – 976 випадків;

  • Кіровоградська область – 217 випадків;

  • Луганська область – 264 випадки;

  • Львівська область – 1255 випадків;

  • Миколаївська область – 353 випадки;

  • Одеська область – 1142 випадки;

  • Полтавська область – 738 випадків;

  • Рівненська область – 733 випадки;

  • Сумська область – 560 випадків;

  • Тернопільська область – 796 випадків;

  • Харківська область – 1427 випадків;

  • Херсонська область – 474 випадки;

  • Хмельницька область – 1158 випадків;

  • Черкаська область – 822 випадки;

  • Чернівецька область – 413 випадків;

  • Чернігівська область – 705 випадків.

Вакцинація в Україні.
Максим Степанов у Facebook
Скриншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна, а також назвав графік поставок.

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