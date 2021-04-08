У 7 областях України на COVID-19 захворіло понад тисяча осіб за добу
За минулу добу, 7 квітня, на коронавірус у Києві захворіли 1886 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.
Також понад тисячу нових заражених виявили в Харківській (1427), Львівській (1255), Хмельницькій (1158), Одеській (1142), Донецькій (1016), Дніпропетровській (1005) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Кіровоградскій області – 217.
Кількість захворювань за регіонами на добу:
м. Київ – 1886 випадків;
Вінницька область – 604 випадки;
Волинська область – 511 випадків;
Дніпропетровська область – 1005 випадків;
Донецька область – 1016 випадків;
Житомирська область – 869 випадків;
Закарпатська – 325 випадків;
Запорізька область – 896 випадків;
Івано-Франківська область – 274 випадки;
Київська область – 976 випадків;
Кіровоградська область – 217 випадків;
Луганська область – 264 випадки;
Львівська область – 1255 випадків;
Миколаївська область – 353 випадки;
Одеська область – 1142 випадки;
Полтавська область – 738 випадків;
Рівненська область – 733 випадки;
Сумська область – 560 випадків;
Тернопільська область – 796 випадків;
Харківська область – 1427 випадків;
Херсонська область – 474 випадки;
Хмельницька область – 1158 випадків;
Черкаська область – 822 випадки;
Чернівецька область – 413 випадків;
Чернігівська область – 705 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна, а також назвав графік поставок.