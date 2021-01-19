Три знаки зодіаку, яким доведеться багато працювати весь тиждень

Тиждень до 24 січня стане непростим майже для усіх знаків Зодіаку – для досягнення цілей та отримання грошей необхідно буде старанно працювати. Особливо трудитися доведеться Терезам, Рибам та Козерогам.

Про це OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, представники цих знаківспокійно увійшли у звичний робочий ритм, а дехто ще й взяв на себе додаткові зобов'язання.

А тим часом, "продовження банкету", тобто свят, як зазначила Соломка, вимагають Раки і Леви, які, вочевидь, ще не насвяткувалися вволю і тому вони намагатимуться розтягти ці веселощі якомога на довше і втягнути у свою орбіту ще й чимало людей, бо самим веселитися якось не цікаво.

Разом із тим, Близнюки та Скорпіони поринають у творчість – на них сходить натхнення і вони починають витворяти неймовірні речі – хтось мізками, а хтось – руками.

Спокійним тиждень буде у Овнів та Тельців, яких нині більше вабить тепли дім і зручний диван, ніж трудові подвиги, а якщо їм і доводиться працювати, то роблять вони це дуже неохоче. До того ж, як розповіла тарологиня, на люди їм також не дуже хочеться виходити

А от Дівам та Водоліям, за її словами, навпаки – потрібні поруч люди, але не абиякі, а друзі та соратники. Вони потребують спілкування та підтримки від інших людей, тож і шукатимуть собі компанії і створюватимуть команди.

Прибиратимуть за всіма цими веселунами Стрільці, яким новорічний розгардіяж давно мозолив очі і вони почали вже наводити лад і виносити ялинки, блискучий мотлох та вимітати жито від посівальників.

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