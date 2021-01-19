Три знаки зодіаку, яким доведеться багато працювати весь тиждень
Тиждень до 24 січня стане непростим майже для усіх знаків Зодіаку – для досягнення цілей та отримання грошей необхідно буде старанно працювати. Особливо трудитися доведеться Терезам, Рибам та Козерогам.
Про це OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, представники цих знаківспокійно увійшли у звичний робочий ритм, а дехто ще й взяв на себе додаткові зобов'язання.
А тим часом, "продовження банкету", тобто свят, як зазначила Соломка, вимагають Раки і Леви, які, вочевидь, ще не насвяткувалися вволю і тому вони намагатимуться розтягти ці веселощі якомога на довше і втягнути у свою орбіту ще й чимало людей, бо самим веселитися якось не цікаво.
Разом із тим, Близнюки та Скорпіони поринають у творчість – на них сходить натхнення і вони починають витворяти неймовірні речі – хтось мізками, а хтось – руками.
Спокійним тиждень буде у Овнів та Тельців, яких нині більше вабить тепли дім і зручний диван, ніж трудові подвиги, а якщо їм і доводиться працювати, то роблять вони це дуже неохоче. До того ж, як розповіла тарологиня, на люди їм також не дуже хочеться виходити
А от Дівам та Водоліям, за її словами, навпаки – потрібні поруч люди, але не абиякі, а друзі та соратники. Вони потребують спілкування та підтримки від інших людей, тож і шукатимуть собі компанії і створюватимуть команди.
Прибиратимуть за всіма цими веселунами Стрільці, яким новорічний розгардіяж давно мозолив очі і вони почали вже наводити лад і виносити ялинки, блискучий мотлох та вимітати жито від посівальників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Соломка склала загальний гороскоп для усіх знаків на тиждень із 18 січня. Близнюків супроводжуватимуть творчі пориви, Водоліїв – результативні зустрічі, а Риби можуть отримати підвищення.
У січні Україну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, а також можлива поява нових керівників фінансових відомств, розповіла Соломка.
Також за її словами, в січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось працю Близнюків буде добре винагороджено.
У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологині, Овнам, Тельцям і Скорпіонам краще провести час вдома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто зайнятися фізичними навантаженнями.
Також тарологиня розповіла, що 2021 у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.
Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.