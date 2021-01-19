Три знаки зодіаку, яким доведеться багато працювати весь тиждень

Ольга Соломка
Ольга Соломка
Гороскоп
5,4 т.
Три знаки зодіаку, яким доведеться багато працювати весь тиждень

Тиждень до 24 січня стане непростим майже для усіх знаків Зодіаку – для досягнення цілей та отримання грошей необхідно буде старанно працювати. Особливо трудитися доведеться Терезам, Рибам та Козерогам.

Про це OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, представники цих знаківспокійно увійшли у звичний робочий ритм, а дехто ще й взяв на себе додаткові зобов'язання.

А тим часом, "продовження банкету", тобто свят, як зазначила Соломка, вимагають Раки і Леви, які, вочевидь, ще не насвяткувалися вволю і тому вони намагатимуться розтягти ці веселощі якомога на довше і втягнути у свою орбіту ще й чимало людей, бо самим веселитися якось не цікаво.

Разом із тим, Близнюки та Скорпіони поринають у творчість – на них сходить натхнення і вони починають витворяти неймовірні речі – хтось мізками, а хтось – руками.

Спокійним тиждень буде у Овнів та Тельців, яких нині більше вабить тепли дім і зручний диван, ніж трудові подвиги, а якщо їм і доводиться працювати, то роблять вони це дуже неохоче. До того ж, як розповіла тарологиня, на люди їм також не дуже хочеться виходити

А от Дівам та Водоліям, за її словами, навпаки – потрібні поруч люди, але не абиякі, а друзі та соратники. Вони потребують спілкування та підтримки від інших людей, тож і шукатимуть собі компанії і створюватимуть команди.

Прибиратимуть за всіма цими веселунами Стрільці, яким новорічний розгардіяж давно мозолив очі і вони почали вже наводити лад і виносити ялинки, блискучий мотлох та вимітати жито від посівальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Соломка склала загальний гороскоп для усіх знаків на тиждень із 18 січня. Близнюків супроводжуватимуть творчі пориви, Водоліїв – результативні зустрічі, а Риби можуть отримати підвищення.

  • У січні Україну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, а також можлива поява нових керівників фінансових відомств, розповіла Соломка.

  • Також за її словами, в січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось працю Близнюків буде добре винагороджено.

  • У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологині, Овнам, Тельцям і Скорпіонам краще провести час вдома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто зайнятися фізичними навантаженнями.

  • Також тарологиня розповіла, що 2021 у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

  • Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

УкраїнаАстрологічний прогнозГороскопиТароОльга Соломка