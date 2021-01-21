Три знаки зодіаку, яким у лютому потрібно зайнятися здоров'ям

Зима – час ослабленого імунітету. У лютому хронічні хвороби або стреси можуть відгукнутися проблемами зі здоров'ям.

Яким знакам зодіаку потрібно особливо уважно поставитися до свого організму, в ексклюзивному гороскопі для OBOZREVATEL розповів відомий український ясновидець і астролог Хаял Алекперов.

Близнюки

У лютому особливих проблем зі здоров'ям у людей, народжених під цим сузір'ям, не буде. Однак якщо вони тривалий час відкладали візит до лікаря, наприкінці місяця можуть загостритися давні недуги. Постарайтеся не допустити цього – уважніше прислухайтеся до знаків, які подає тіло.

Діва

Стреси, неправильне харчування і перекуси всухом'ятку на роботі можуть відгукнутися для представників цього знака зодіаку проблемами зі шлунково-кишковим трактом. Зірки говорять про те, що таке можливо в середині лютого. Поки не пізно – перегляньте свій раціон.

Козеріг

Для представників цього знака зодіаку лютий буде місяцем успіхів у всіх починаннях. Але в гонитві за досягненнями не потрібно забувати про здоров'я. Якщо вчасно не схаменутися, наприкінці місяця імунітет може дати збій.

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