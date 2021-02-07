Три знаки зодіаку, яким несказанно таланитиме до 17 лютого

Із 7 до 17 лютого настане період, коли щастя буде буквально вирувати у трьох знаків зодіаку. Ці щасливчики – Скорпіони, Терези і Тельці.

Астрологи зазначили, що протягом періоду 7-17 лютого зірки обдарують своєю прихильністю, подарують сили, наситять енергією представників цих сузір'їв. Під час цих особливо вдалих 11-ти днів, Скорпіонам, Терезам і Тельцям варто максимально використовувати шанси. Їм буквально будуть падати з неба подарунки долі. Тому важливо не пройти повз можливості, пише сайт "НТР24".

Скорпіон

Тривожність, поганий сон і нічні кошмари перестануть вас турбувати. Нарешті прийде період спокою та везіння. Причому в усіх сферах. Протягом 7-17 лютого випаде шанс укласти дуже вигідну угоду або знайти високооплачувану роботу. З особистими стосунками теж усе налагодиться.

Телець

Усе, що відбувалося раніше, було потрібно для того, щоб тепер настала біла смуга у вашому житті. Кожен день буде все кращим. Невдачі, проблеми і самотність покинуть вас. Зав'яжуться цікаві знайомства, які можуть зумовити не тільки романтичні стосунки, але й вигідні пропозиції в бізнесі і роботі.

Терези

У період із 7 до 17 лютого з'явиться можливість істотно поліпшити фінансове становище. Кількість труднощів буде зменшуватися і з'явиться бажання жити на повні груди, радіти і дарувати щастя іншим. Легкість у спілкуванні допоможе знайти цікавих людей. І хто знає, може одне з знайомств переросте в полум'яне почуття?

Як повідомляв OBOZREVATEL: