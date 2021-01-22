Три знаки зодіаку, для яких 2021 рік стане найгіршим

Для багатьох високосний 2020 рік був не дуже вдалим. І від 2021 року – високі очікування. Зміни обов'язково настануть, але не для всіх вони будуть позитивними.

Для представників трьох знаків зодіаку новий рік приготував не тільки пряники, але й батоги. Їм не допомагатиме Юпітер, однак сильно вплине Сатурн, який приносить неприємності. Про це повідомив у своєму прогнозі жіночий журнал "Синьйорина".

Рак

Для цього знака невезіння протягом року буде виражатися проблемами на роботі. Їхні конкуренти можуть вставляти палки в колеса. Та й загалом проєкти будуть даватися складно, часто щось не буде виходити. Щоб вдавалось усе, як раніше, Ракам доведеться багато працювати, зокрема і над собою: здобувати нові знання і вміння. Зірки радять Ракам менше говорити і не довіряти всім підряд.

Терези

Проблеми можуть з'явиться з несподіваного боку: під загрозою опиниться особисте життя. Самотні Терези заведуть роман, який буде складним і принесе більше нервів, ніж радості. А тим, хто вже обзавівся другою половинкою, з нею теж буде нелегко. Протягом року можливі скандали, зради, розлучення. Зірки радять берегтися від стресів і не триматися за токсичні стосунки.

Овен

Проблеми виникатимуть то тут, то там. Причому там, де Овни їх не чекатимуть. Невдача може бути настільки великою, що представники цього знака вирішать: точно зурочили. Не тільки на роботі буде штормити. Зовсім не гладко буде і в особистому житті. Навіть із фінансами можливий напряг. Тому, щоб уникнути серйозних неприємностей, краще не ухвалювати кардинальних рішень.

Як повідомляв OBOZREVATEL: