Три найдобріші знаки зодіаку

Не про кожну людину можна сказати, що вона дійсно добра. Але Тельці, Водолії і Риби дійсно народжуються добросердними.

Представники цих трьох знаків зодіаку ніколи навмисне не зроблять зла і вміють прощати погані речі. Хоча й доброта робить їх жертвами недоброзичливців.

Риби

Вони дуже відкриті й нездатні навмисне творити погані речі. І готові прийняти каяття іншої людини. Але того, хто провинився, вони назавжди викреслюють зі свого життя. Водночас Риби лише здаються добродушними. Можливо, вони й самі цього не знають. Але глибоко всередині Риби абсолютно байдужі до всіх з оточення. Їх цікавлять тільки вони самі. Але про це здогадатися майже неможливо, пише журнал Elle.

Телець

Представники цього знака зодіаку дуже відкриті і світлі люди, які зовсім не корисливі і не лицеміри. Але в цьому і проблема. Через їхню простоту і невміння шукати каверзи у вчинках інших Тельці можуть без задньої думки віддати останні заощадження тому, хто скаже, що у нього важкий період у житті. Уберегти від шахраїв Тельців часто можуть тільки більш пильні і прискіпливі близькі. І хоча Тельці зовсім не наївні, їхнє велике добре серце часто використовують нехороші люди.

Водолій

Вони не здатні на погані вчинки апріорі. Просто ніколи у них навіть думок не виникає щось підступне задумати. Навіщо? Їхня доброта спочатку викликає недовіру, потім глузування, а потім справжню повагу. Адже їхня доброта викликала внутрішньою упевненістю і силою. Водолії зовсім не наївні простаки, але й навмисно підступні плани ніколи не будують. І навіть не будуть відіграватися і мстити тим, хто їх одного разу образив.

Як повідомляв OBOZREVATEL: