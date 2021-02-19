Три найбільш невірні знаки зодіаку

Було б бажання, а привід знайдеться. Якщо людина не звикла стримувати себе і відмовлятися від постільних утіх, то вірності від неї чекати не варто.

На думку астрологів, представники деяких знаків зодіаку можуть частіше зраджувати своїх половинок. Це Водолії, Раки і Скорпіони.

Водолій

Що йому потрібно від другої половинки передбачити просто неможливо. Його бажання змінюються зі швидкістю течії бурхливої річки. До того ж, він із легкістю захоплюється кимось новим. Водолія досить легко спокусити. Тому такий партнер не найвірніший. Він може піти наліво і знайти своєму вчинку будь-яке пояснення і виправдання.

Рак

Довіряти можна, але обережно. Може провести ніч у чужому ліжку просто тому, що схильний постійно шукати недоліки в собі і партнерові, витає в хмарах і щось там вигадує. Постійно вимагає уваги і водночас сам не знає, що йому потрібно від близької людини, цього життя або на сніданок. Через невпевненість у собі готовий фліртувати наліво і направо, а то й піти на більше. Так він підвищує самооцінку. Причому зрадник може звинуватити у своїх гріхах кохану людину, але за собою провини не побачить, пише жіночий журнал Elle.

Щоб Рак не дивився наліво, він повинен постійно відчувати себе бажаним і найкрасивішим.

Скорпіон

Мабуть, це найбільш управний і гарячий коханець. І при цьому найбільш ненадійний. А причиною всьому є його невгамовне лібідо. Тому, щоб взаємини зі Скорпіоном не псувалися невірністю, доведеться постійно викручуватись у сексі. Він повинен бути частим, цікавим і з родзинкою. Тільки в цьому випадку Скорпіону не набридне постійно проводити час в одному й тому ж ліжку.

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