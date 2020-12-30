Тодуров – про підсумки 2020 року: ми перенесли пандемію та прооперували пацієнта вагою 900 г

Генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров підбив підсумки 2020 року. За його словами, незважаючи на всі складнощі через пандемію коронавірусу, було і багато проривів. Наприклад, його команда провела унікальні операції недоношеній дитині вагою 900 г та 101-річному довгожителеві.

Про це кардіохірург розповів у відеозверненні, опублікованому на його офіційній сторінці у Facеbook. Окрім того, Тодуров акцентував увагу на відновленні трансплантології в Україні після багаторічної перерви (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Настав час підбити підсумки 2020 року. Ми перенесли важку пандемію, яка забрала у нас родичів, близьких, колег. Можливо, це був ляпас від природи за те жахливе ставлення, яке ми дозволяємо собі до неї. І нам потрібно зробити висновки з цього. Перші вакцини, які з'явилися в різних країнах, дають нам надію на поліпшення ситуації наступного року", – сказав лікар.

Він додав, що всупереч таким важким обставинам Інститут серця ні на мить не припиняв працювати у штатному режимі. А з перших днів пандемії COVID-19 він перебудував свою роботу так, щоб половина установи обслуговувала хворих на коронавірус, а інша частина – пацієнтів із проблемами серця.

"На жаль, приблизно 40% наших співробітників перехворіли і деякі перебувають досі в тяжкому стані. Проте ми виконали свою функцію, свої місію. Найменший пацієнт, якого прооперували цього року, важив усього 900 г, а найстаршому був 101 рік. Цьогоріч після багатолітньої перерви ми нарешті відновили нашу трансплантологічну програму. Ми зробили 9 трансплантацій серця, завдяки нашим колегам із Ковеля, Львова, з Київської лікарні швидкої допомоги", – підкреслив Тодуров.

Підсумовуючи, він подякував родичам, які дали згоду на вилучення органів у їхніх померлих близьких, і медикам, які проводили надскладні операції.

"З усіма непростими подіями цей рік став поштовхом для всіх наших досягнень і починань. Не озираючись проведімо старий рік і налаштуймо себе на все найліпше наступного", – звернувся директор Інституту серця до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові вперше в Україні провели одночасну пересадку серця, нирок і печінки від посмертного донора. Тодуров також входив у команду трансплантологів, які прибули з Києва для допомоги колегам.