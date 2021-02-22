Типи інтелекту за знаками зодіаку: як мислять представники різних сузір'їв
Деякі люди мислять яскраво і дивляться тільки вперед, а інші – спираються лише на факти і не прагнуть мріяти.
Інтелектуальний тип не завжди пов'язаний зі знаком зодіаку, під яким народилася людина. Стрілець, наприклад, цілком може знайти в собі риси розуму, властиві Козерогам. Тому кожен може виявити в собі багатопланові інтелектуальні здібності, розповів в Instagram астропсихолог Богдан Глоба.
Тип Овна
Яскравий розум ентузіаста. Неприборканий фонтан ідей, які не те, що можна, а потрібно використовувати.
Тип Тельця
Ґрунтовний інтелект вченого. Фундаментальна база і доведеність явища тут не порожній звук.
Тип Близнюків
Вічно юний і рухливий, легкий розум. Основна особливість – схоплювати на льоту і так само легко передавати інформацію.
Тип Рака
Мислитель і філософ. У прихованих від зовнішніх проявів палатах розуму причаїлися відповіді на каверзні запитання.
Тип Льва
Інтелект, що генерує ідеї і накопичує знання. А також застосовує їх доречно і в разі потреби.
Тип Діви
Аналітичний і критичний розум у своєму досконалому прояві. Подібно до складної мозаїки, загальна картина складається з тисяч деталей.
Тип Терезів
Допитливий і контактний інтелект. Як ніхто вміє отримувати потрібні знання від інших людей і відсівати зайве.
Тип Скорпіона
Цей розум докопується до глибин – до самої суті і не боїться руйнувати міфи. Налаштований на аналіз і психоаналіз, дослідження природи явищ.
Тип Стрільця
Стрімкий і у багатьох напрямах інтелект. Не зациклюється на дрібницях, вважаючи за краще охопити думкою відразу все.
Тип Козерога
Аналітичний розум і здатність відокремлювати зерна від полови. Вміє здобувати потрібні знання послідовно і довготривало.
Тип Водолія
Мислення у вибірковому форматі вічності і (або) нескінченності. Часто це багаторівнева свідомість, здатна охопити всі сфери, що її цікавлять.
Тип Риб
Емоційний і всеосяжний інтелект. Думки спрямовані в бік зміни своєї реальності. Інтуїтивний і мрійливий.
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