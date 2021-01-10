Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ з гранатометів і кулеметів

Мирослав Семенюк Суспільство 08:24, 10.01.2021 Оновлено: 09:27, 10.01.2021

Упродовж минулої доби, 9 січня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook, серед українських воїнів бойових втрат немає.

Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.

Також терористи двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського – вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення ООС спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил в Донецькій області військовослужбовець за контрактом спробував душити товариша по службі, щоб обікрасти. А коли не вдалося, підпалив його і таки забрав гроші – всього 9500 гривень.

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