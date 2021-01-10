"Страшний день" 11 січня: таролог розповіла про прикмети

11 січня вважається найстрашнішим днем року – саме у цей день нібито панує різна нечисть, яка потрапляє до нас із потойбіччя. Однак про "страшний" день нині мало знають – звання жахіття року має більш розпіарени День всіх святих, або Геловін, а про 11 січня забувають.

Як OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка, раніше 11 січня було спеціальною датою для жахливих та повчальних історій, які переповідали одне одному, а особливо – дітям, і для очищення від усякої скверни, коли проводили спеціальні обряди, приміром, спалювали солому з матраців чи проводили дійства для захисту дітей від нечистого.

За словами експертки, вважалося, що у цей день людей можуть штовхати на різні лихі думки, негарні вчинки та прикрі висловлювання, можуть частішати сварки, спровоковані різними лихими духами. Крім того, вважалося, що на голову сипляться неприємності, тому вдавалися до різних ритуалів, щоб усього цього позбутися.

"Прикметно, що саме у цей день у православ'ї відзначається день пам'яті 14 тисяч немовлят, вбитих у Віфлеємі за наказом царя Ірода. І не зовсім зрозуміло, чи то церква взяла щось від давніх язичницьких свят, чи то народ перетворив пам'ятну дату на честь немовлят на день, коли дозволено боятися. Так наче мало нам усіх тих жахіть, що відбуваються навколо, і для цього потрібен спеціальний день", – зазначила Соломка.

Вона порадила у цей день не перейматися, а, якщо все ж хочете "полоскотати нерви чимось гострим", то передивитися улюблені фільми жахів

"Краще все ж комедії, хай навіть з чорним гумором, бо у нас і так вистачає страхіть, а відігнати їх допоможе сміх, гумор та наш добрий настрій. Бо коли ми сміємося, тоді з нами нічого жахливого не станеться", – сказала тарологиня.

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