Степанов: в Україні більше не фіксують безсимптомного перебігу COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 10:27, 23.03.2021 Оновлено: 10:34, 23.03.2021

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні більше практично не фіксують безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби.

За його словами, всі випадки зараження зараз реєструють із певною клінічною картиною. Про це Степанов розповів на щоденному брифінгу МОЗ 23 березня.

"Дуже часто – це важкий перебіг захворювання", – підкреслив міністр.

Він зазначив, що це пов'язано з тим, що в Україні циркулює британський штам коронавірусу, який утричі заразніший.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я вказали на географічну особливість поширення коронавірусу в Україні – він розповсюджується країною так само, як і ГРВІ.

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