Степанов сказав, доки триватиме зростання випадків COVID-19 і чи буде локдаун

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) передбачають, що напружена ситуація з коронавірусом в Україні спостерігатиметься ще більш ніж тиждень. Після 15 квітня рівень захворюваності може стабілізуватися, але тільки за умови дотримання карантинних правил.

Водночас у відомстві поки відкидають ймовірність введення локдауну для всієї країни. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Згідно з нашою стратегією, ми не бачимо необхідності у введенні загальнонаціонального карантину. В нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону залежно від епідситуації там. Введення "червоного" рівня відбувається абсолютно прозоро. Є чіткі критерії за рівнем, динамікою госпіталізацій, тестувань і виявлення випадків. Якщо хоча б два з них перевищують норму протягом трьох днів поспіль, область переходить на червоний рівень", – нагадав він.

Глава МОЗ зазначив, що поки в питанні введення обмежень "рухатимуться таким шляхом".

Що ж стосується прогнозів щодо захворюваності на COVID-19, вважає Степанов, найближчі 10 днів для України стануть напруженими, зростання триватиме до 15 квітня. Потім, за його словами, цей рівень може стабілізуватися.

"Але це все за умови дотримання карантину. Навіть якщо з 15 квітня епідемія припиниться і ми побачимо зменшення захворюваності, особливо в "червоних" регіонах, – це не означає, що все минуло. Попереду великодні й травневі свята, тому проситимемо громадян повністю уникати масових скупчень. Тому що потім знову отримаємо спалахи коронавірусної хвороби", – підкреслив міністр.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Степановим на OBOZREVATEL читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська навела українцям приклад страхітливої статистки щодо поширення коронавірусу на тлі введення послаблень карантинних заходів у США. Вона попередила, що всім ще довго доведеться жити в такій ситуації, і закликала земляків дотримуватися заходів безпеки, берегти себе і близьких.