Степанов – про зрив вакцинації: там купа абсурду, мені аж соромно

Україна відстає від графіка кампанії вакцинації проти COVID-19 приблизно в 1,8 рази у зв'язку з помилками в організації роботи.

Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов. Він вказав, що не всі заплановані пункти для щеплень були відкриті, а причини цього називалися такі, що "йому соромно" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що я маю на увазі? Наприклад, коли ти ставиш запитання заздалегідь, що ви повинні відкрити 23 пункти щеплення.

Що таке пункт щеплення? Це сімейні лікарі, де буде відбуватися безпосередньо вакцинація проти COVID-19. У ці 23 пункту щеплення завозиться вакцина. Тобто ми з вами розуміємо, що організувати цей процес не складно. Але коли з 23-х відкрили чотири!" – обурився міністр.

На запитання, чому так відбувається, він відповів: "Там якісь... Вони мені називали зараз такі причини, мені аж соромно".

"Там – не встигли, а там – у нас не було охочих, а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, тому що ми там ще не верифікували до кінця, не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+, а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати, а в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину. Там купа всякого абсурду!" – емоційно сказав Степанов.

Як писав OBOZREVATEL, від початку кампанії вакцинації станом на 27 березня було щеплено 192 264 українців. За минулу добу, 26 березня, вакцинацію від коронавірусу зробили 17 939 осіб.