Степанов пояснив, чи можна вколоти дві дози вакцини від різних виробників

Друге щеплення проти коронавірусу треба робити тим самим препаратом, що й перше. Якщо йдеться про вакцину AstraZeneca (тепер – Vaxzevria), яку виготовляють у різних країнах, то вони є взаємозамінними.

Про це повідомив Максим Степанов, глава Міністерства охорони здоров'я України, в ефірі "України 24". Програму "Хард з Влащенко" з його участю транслювали на YouTube-сторінці телеканала ввечері у вівторок, 30 березня.

"Коли ми говоримо, що ви вакциновані вакциною AstraZeneca, а це CoviShield, AstraZeneca, вироблена на європейських майданчиках, або AstraZeneca, яка виготовляється в Південній Кореї, яку ми теж будемо отримувати, вони взаємозамінні. Немає різниці, це одна і та ж сама вакцина", – пояснив глава МОЗ.

У тому ж випадку, якщо людина отримала перше щеплення, наприклад, вакциною від Sinovac, друге мають зробити тим самим препаратом.

Степанов повідомив, що зараз у країнах Європи розпочалися клінічні дослідження того, чи можна під час другого щеплення замінити вакцину одного виробника на препарат від іншого.

Нагадаємо, Максим Степанов сказав, що в Україні до кінця 2020 року вакцинацію проти COVID-19 повинні пройти 60% дорослого населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 29 березня, щеплення проти коронавірусу отримали 14 432 особи. З них одна була вакцинована другою дозою.

Загалом із початку кампанії вакцинації було щеплено 212 898 українців. Із них 212 896 отримали одну дозу, а двоє – завершили вакцинацію.