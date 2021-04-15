Міністр охорони здоров'я Максим Степанов має найвищий рейтинг довіри українців серед інших посадовців, які очолювали відомство.

Про це свідчать результати опитування "Оцінка медичної сфери в Україні", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня 2021 року.

Згідно з ними, Степанову довіряють 19% опитаних громадян України. Водночас ексміністерці Уляні Супрун довіряють 14%.

Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють – близько третини.

Разом із тим, Степанову не довіряють 37%, не знають – 34%, а Супрун не довіряють 61% населення та не знають 17%.

Опитування проводилось 24-28 березня 2021 року серед 2 000 респондентів населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ряд провідних медиків України оцінили рік роботи Степанова на посаді глави Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, на їхню думку, не зважаючи на виклики пандемії COVID-19, яка ускладнила роботу відомства, міністр залишився з медиками на передовій.