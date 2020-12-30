Новорічне звернення Зеленського: де і коли дивитися

Новорічне звернення президента Володимира Зеленського у ніч на п'ятницю 1 січня 2021 року можна буде побачити на восьми українських телеканалах.

OBOZREVATEL публікує їхню назву та час трансляції. Відомо, що відеозвернення очільника держави знімали в чотирьох столичних локаціях.

Привітання президента з Новим роком та Різдвом Христовим транслюватиметься 31 грудня:

о 23:45 – на телеканалі "1+1";

о 23:50 – на СТБ, "Новому каналі", НТН, "UA: Перший";

23:55 – на телеканалах "Україна", "Інтер", ICTV.

Знімання велися на вулиці Банковій, у Маріїнському парку, на Михайлівській площі та біля головної ялинки країни, що стоїть на Софійській площі столиці. Відомо, що було записано кілька дублів відеозвернення.

У 2019 році думки українців щодо новорічного та різдвяного вітання Зеленського розділилися. Поки частина громадян критикувала його, інша зазначила, що "українці зробили хороший вибір", проголосувавши за такого кандидата.

З повним текстом торішнього звернення президента України можна ознайомитися за посиланням.

Пізніше в цьому зверненні знайшли плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Зеленський планує зустріти Новий, 2021 рік в Івано-Франківській області в резиденції "Синьогора", що в селі Гута, минулого року він також святкував тут.

На 10 тисячах гектарів "Синьогори" розташовані гостьові котеджі, зимовий сад, вертолітний майданчик, мисливські вежі, лижна траса з підйомником, ставок та інші об'єкти. Свого часу тут зустрічали Новий рік президент-втікач Віктор Янукович, президенти Леонід Кучма та Петро Порошенко.