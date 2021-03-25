СПРОСТУВАННЯ

на виконання рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 27.11.2020 року у справі № 203/1403/20 публікуємо резолютивну частину вказаного рішення без скорочень, редагування та коментування

Позов Красікова Івана Сергійовича – задовольнити частково.

Визнати недостовірною і такою, що порушує особисті немайнова права Красікова Івана Сергійовича на повагу його честі та гідності і недоторканність ділової репутації, інформацію, поширену 14 лютого 2020 року в мережі Інтернет з розміщенням на інформаційному ресурсі:

– інтернет-видання "Днепр. Главное" з належним Смірнову Івану Миколайовичу доменним ім'ям веб-сторінки з режимом доступу за адресою URL: https://glavnoe.dp.ua/articles/v-dnepre-pianyi-aktivist-krasikov/?.htm під заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков врезался в машину скорой", а саме про те, що: "Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По нашей информации, в результате ДТП есть пострадавшие";

– інтернет-видання "Obozrevatel" з належним Товариству з обмеженою відповідальністю "Золота Середина" доменним ім'ям веб-сторінки з режимом доступу за адресою URL: http://www.obozrevatel.com/dnipro/accident/ivan-krasikov-ustroil-v-dnepre-dtp-so-skoroj-novosti-dnepra.htm, а саме, під заголовком "Сел пьяным за руль: виновник страшного ДТП со "скорой" в Днепре оказался известный активист" про те, що: "В Днепре активист Иван Красиков, якобы пребывая в состоянии алкогольного опьянения, врезался на авто в машину скорой помощи. Об этом сообщает местное издание "Днепр. Главное". ДТП произошло еще 31 января, однако о личности виновника стало известно только 14 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). За руль автомобиля Chevrolet мужчина якобы сел пьяным. От столкновения "скорая" перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. В результате аварии пострадал Красиков. Мужчину госпитализировали в 16-ю городскую больницу с травмой ноги. Шофер и медработник, которые находились в "скорой", отделались лишь легким испугом. Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло на пересечении проспектов Гагарина и Яворницкого. "Скорая" возвращалась после эвакуации раненых бойцов с Донбасса.";

– інтернет-видання "Днепр оперативный" з належним Літвінову Ігору Володимировичу доменним ім'ям веб-сторінки з режимом доступу за адресою URL: http://dnepr.express/post/v-dnepre-pyanyi-aktivist-ivan-krasikov-vrezalsya-v-mashinu-skoroi/?.htm, а саме, під заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков врезался в машину скорой", про те, що: "Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По нашей информации, в результате ДТП есть пострадавшие. Источник: Днепр. Главное";

– інтернет-видання "Днепровская панорама" з належним Літвінову Ігору Володимировичу доменним ім'ям веб-сторінки з режимом доступу за адресою URL: http://dnpr.com.ua/sobytija/nichego-sebe-pod-dneprom-udachno-otkryli-sezon-rybalki/?.htm, а саме, під заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков врезался в машину скорой", що: "Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи. Об этом сообщает Днепр. Главное. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По информации источника, в результате ДТП есть пострадавшие.";

– інтернет-видання "UAZM1.NET" з належним Косатому Степану Володимировичу доменним ім’ям веб-сторінки з режимом доступу за адресою URL: http:uazmi.net/news/post/gQsC9B3DwDrCFOUfYfJt3g, а саме, під заголовком "Сел пьяным за руль: "Виновником страшного ДТП со "скорой" в Днепре оказался известный активист" про те, що "В Днепре активист Иван Красиков, якобы пребывая в состоянии алкогольного опьянения, врезался на авто в машину скорой помощи. Об этом сообщает местное издание "Днепр. Главное". ДТП произошло еще 31 января, однако о личности виновника стало известно только 14 февраля (чтобы посмотреть новость доскролльте до конца). За руль автомобиля Chevrolet мужчина якобы сел пьяным. От столкновения "скорая" перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. В результате аварии пострадал Красиков. Мужчину госпитализировали в 16-ю городскую больницу с травмой ноги. Шофер и медработник, которые находились в скорой, отделались лишь легким испугом. Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло на пересечении проспектов Гагарина и Яворницкого. Скорая возвращалась после эвакуации раненых бойцов с Донбасса".

– інтернет-видання "Днепр Час" з належним Кобилєву Павлу Вячеславовичу доменним ім'ям веб-сторінки з режимом доступу за адресою URL: http://dpchas.com.ua/obschestvo/v-dnepre-pyanyy- aktivist-ivan-krasikov-vrezalsya-v-mashinu-skoroy, а саме, під заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков врезался в машину скорой", що: "Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По нашей информации, в результате ДТП есть пострадавшие";

– інтернет-видання Головна газета Дніпра "Наше місто" з належним Товариству з обмеженою відповідальністю "Газета "Наше місто" доменним ім'ям веб-сторінки з режимом доступу за адресою URL: http://nashemisto.dp.ua/2020/02/14/v-dnepre-pjanyj-aktivist-ivan-krasikov-vletel-v-karetu-skoroj, а саме, під заголовком "В Днепре пьяный активист Иван Красиков влетел в карету скорой", що: Известный днепровский активист Иван Красиков врезался в машину скорой помощи, передает корреспондент "НМ", ссылаясь на Днепр Главное. За руль автомобиля Chevrolet он сел пьяным. От столкновения скорая перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах. По информации источника, в результате ДТП есть пострадавшие.".

Смірнову Івану Миколайовичу спростувати поширену про Красікова Івана Сергійовича недостовірну інформацію, що порочить його честь, гідність та ділову репутації, шляхом повідомлення на інформаційному ресурсі інтернет-видання "Днепр. Главное" про це ухвалене рішення з публікацією його резолютивної частини впродовж десяти днів з моменту набрання ним законної сили без скорочень, редагування та коментування.

Товариству з обмеженою відповідальністю "Золота Середина" спростувати поширену про Красікова Івана Сергійовича недостовірну інформацію, що порочить його честь, гідність та ділову репутації, шляхом повідомлення на інформаційному ресурсі інтернет-видання "Obozrevatel" про це ухвалене рішення з публікацією його резолютивної частини впродовж десяти днів з моменту набрання ним законної сили без скорочень, редагування та коментування.

Літвінову Ігору Володимировичу спростувати поширену про Красікова Івана Сергійовича недостовірну інформацію, що порочить його честь, гідність та ділову репутації, шляхом повідомлення на інформаційних ресурсах інтернет-видань "Днепр оперативный" та "Днепровская панорама" про це ухвалене рішення з публікацією його резолютивної частини впродовж десяти днів з моменту набрання ним законної сили без скорочень, редагування та коментування.

Косатому Степану Володимировичу спростувати поширену про Красікова Івана Сергійовича недостовірну інформацію, що порочить його честь, гідність та ділову репутації, шляхом повідомлення на інформаційному ресурсі інтернет-видання "UAZMI.NET" про це ухвалене рішення з публікацією його резолютивної частини впродовж десяти днів з моменту набрання ним законної сили без скорочень, редагування та коментування.

Кобилєву Павлу Вячеславовичу спростувати поширену про Красікова Івана Сергійовича недостовірну інформацію, що порочить його честь, гідність та ділову репутації, шляхом повідомлення на інформаційному ресурсі інтернет-видання "Днепр Час" про це ухвалене рішення з публікацією його резолютивної частини впродовж десяти днів з моменту набрання ним законної сили без скорочень, редагування та коментування.

Товариству з обмеженою відповідальністю "Газета "Наше місто" спростувати поширену про Красікова Івана Сергійовича недостовірну інформацію, що порочить його честь, гідність та ділову репутації, шляхом повідомлення на інформаційному ресурсі інтернет-видання Головна Газета Дніпра "Наше місто", про це ухвалене рішення з публікацією його резолютивної частини впродовж десяти днів з моменту набрання ним законної сили без скорочень, редагування та коментування.

Вважати встановлення факту порушення особистих немайнових прав Красікова Івана Сергійовича від наклепу, самим по собі, достатньою справедливою компенсацією заподіяної моральної шкоди.

В іншій частині вимог – відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Золота Середина", Смірнова Івана Миколайовича, Літвінова Ігора Володимировича, Косатого Степана Володимировича, Кобилєва Павла Вячеславовича, Товариства з обмеженою відповідальністю "Газета "Наше місто" на користь Красікова Івана Миколайовича відшкодування судових витрат, які складаються з судового збору в сумі 840,00 грн., витрат на професійну правничу допомогу 4500,00 грн. та витрат на відправку кореспонденції 350,00 грн., в рівних частинах, тобто з кожного окремо по 948,33 грн. (дев’ятсот сорок вісім гривень 33 коп.).