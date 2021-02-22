Найкращі дні для весілля у 2021 році

Офіційна реєстрація шлюбу найважливіша, з погляду астрології. Її дата може вплинути на подальше життя родини. Тому її потрібно вибрати правильно. Таких вдалих днів у місяці 4-5.

Вінчання ж – це духовний момент, і для нього дату вибирати не потрібно. Весілля – веселий захід, дату якого планувати можна, але не обов'язково. Але навіть обрана астрологом дата одруження – не залізобетонна гарантія того, що чоловік і дружина проживуть душа в душу до останнього дня. Тому що над стосунками потрібно постійно працювати. Інакше навіть найкращий астролог не допоможе уникнути розпаду шлюбу. Про це на своєму каналі в YouТube розповіла астрологиня Василіса Володіна.

"Життя сім'ї описує не дата весілля, а дата реєстрації шлюбу. Я закликаю вас пам'ятати, що не обов'язково все це звалювати в одну купу. Не обов'язково дата весілля, дата реєстрації та вінчання повинні припасти на один і той самий момент", – сказала вона.

Іноді простіше розписатися у футболках і джинсах. А вже потім влаштувати для гостей яскравий і гучний захід. При цьому ви зможете і до РАЦСу дійти в ту дату, яка буде допомагати вам у вашому подальшому подружньому житті, і погуляти з гостями.

"Дату шлюбу краще вибирати особисто, за гороскопами нареченого і нареченої", – додала Володіна.

Добрими днями для одруження стануть трини або секстини. Таких днів у місяці 4-5.

Якщо в день укладення шлюбу буде сильна Венера, то і любов пари буде міцною. У 2021 році це з 25 лютого по 21 березня, із 15 квітня по 8 травня, з 16 серпня по 10 вересня.

У 2021 року також буде чотири дати, яких потрібно рішуче уникати. Це 26 травня, 10 червня, 19 листопада і 4 грудня.

"Я не рекомендую реєструвати шлюби в травні", – порадила астрологиня.

Зверніть увагу на фази Сонця і Місяця. Молодики, повні і чверті (перша і остання) – погані періоди для укладення шлюбу. А якщо молодик проходить у знаку Водолія, Рака, Терезів або Тельця – жіночий початок може домінувати, і вся праця та відповідальність за нову сім'ю ляжуть на тендітні плечі дружини.

Ніколи не плануйте весілля, розпис або інші важливі заходи в дні, близькі до затемнень. Це істотно прискорює розлучення і приносить несподіванки в життя.

Коли Венера слабка, теж краще уникати одруження: із 22 березня по 14 квітня, з 22 липня по 15 серпня і з 11 вересня по 7 жовтня. А з 19 грудня по 1 січня 2022 року Венера і зовсім буде ретроградною. Це найгірший час для розписування.

Володіна порадила не прив'язуватися до красивих дат. Роблячи ставку на таке число, ви ризикуєте сильно розчаруватися.

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