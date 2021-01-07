Синоптики дали прогноз на 8 січня в Україні. Мапа

У п'ятницю, 8 січня, погода в Україні буде похмурою і дощовою. Опади очікуються в південних регіонах країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найтепліше так само буде на півдні України, температура підніметься до +6 градусів.

У західних регіонах вночі буде до 2 градусів морозу, а вдень до 3 тепла. Опадів не очікується, небо буде затягнуте хмарами.

У центрі України до +2 вдень і близько 1 градуса тепла вночі. Також без дощів.

У східних областях – 2-4 градуси тепла вдень і 0...+2 вночі. Тут буде сухо і хмарно.

На півдні України – до +5 градусів, а в Криму все +6. Вночі температура не опуститься нижче 0. Очікуються дощі.

У Києві 8 січня і вдень, і вночі температура залишатиметься в межах 0...2 градусів. Без опадів.

Погода в Україні 8 січня похмурою Скріншот Укргідромтецентра

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що в Україні температура повітря в січні 2021 року буде вище середніх багаторічних значень.